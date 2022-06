Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Beyoncé kunne formentlig sælge sand i Sahara.

I hvert fald er det lykkedes den 40-årige sangerinde at sælge produkter, som ikke findes. Og tilmed få dem udsolgt.

Efter en pause på fire år kunne Beyoncé Knowles for nylig annoncere, at hun snart udkommer med sit syvende album.

Førstesinglen 'Break My Soul' blev udgivet natten til tirsdag, men allerede torsdag i sidste uge åbnede hendes webshop, hvor fans kan forudbestille albummet, som har fået titlen 'Renaissance'.

Men det er ikke det eneste, som superstjernen sælger.

Her kan man nemlig også købe fire såkaldte 'Renaissance Boxe' for 288 kroner, som hver indeholder en cd og en T-shirt.

Ingen ved, hvad forskellen på de fire bokse er. Og ingen aner, hvordan T-shirten ser ud.

Alligevel er både 'Renaissance Box' nummer et og fire udsolgt.

Det er denne box, som kan købes for 288 kroner. Foto: shopbeyonce.com Vis mere Det er denne box, som kan købes for 288 kroner. Foto: shopbeyonce.com

Og det undrer selv fansene. På Twitter skriver en blandt andet:

'Jeg har lige købt en mystisk kasse til 288 kroner! Jeg har købt en T-shirt, og jeg ved ikke, hvordan den ser ud.'

At det netop er nummer fire, som er blevet revet væk, skyldes formentlig, at Beyoncés mest dedikerede fans – de såkaldte medlemmer af hendes Beyhive – ved, at tallet fire har en særlig betydning for sangerinden, hvorfor denne 'Renaissance Box' højst sandsynligt indeholder den bedste T-shirt.

Beyoncé Knowles og Shawn Corey Carter, bedste kendt som rapperen Jay-Z, blev gift 4. april (4/4). Hun har fødselsdag 4. september. Jay-Z har fødselsdag 4. december.

Og selvom det aldrig er blevet bekræftet, tror mange fans, at deres ældste barn, Blue Ivy Carter, har sit mellemnavn fra romertallet for fire: IV.

Til gengæld får Beyoncés fans ikke deres album 4. juli – de må vente til 29. juli, hvor 'Renaissance' udkommer.

Det forventes at blive fulgt op af endnu et album, da udgivelsen bærer det fulde navn ''Renaissance – Act I'.

Hvis du vil høre mere aktuel underholdning på lyd, kan du lytte til podcasten 'Det vi taler om' lige her: