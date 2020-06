Den amerikanske sangerinde Beyonce går på ny ind i debatten om racediskrimination og kræver tre betjente fængslet efter et skuddrab på en 26-årige kvinde tidligere på året.

Så meget, at Beyonce har sendt et brev til rigsadvokaten i deltstaten Kentucky, Daniel Cameron.

I brevet, der er offentligt tilgængeligt på Beyonces egen hjemmeside, kræver hun, at der bliver rejst sigtelse mod tre politibetjente, der affyrede dødelige skud mod Breonna Taylor.

'Tre måneder er gået, og Louisville Metro politiafdelingens efterforskning har skabt flere spørgsmål end svar.'

Breonna Taylor, der arbejdede som ambulanceredder, blev 26 år. Foto: JASON CONNOLLY

'Ingen er blevet anholdt, og ingen betjente er blevet fyret (...) Breonna Taylors familie venter stadig på retfærdighed. Ms. Taylors familie har ikke haft mulighed for at sørge. I stedet har de kæmpet hårdt for at indsamle støtte fra familien, samfundet og hele landet for at opnå retfærdighed for Breonna.'

Drabet på Breonna Taylor skete i marts tidligere på året.

Her dukkede politiet op ved Breonna Taylors hjem i forbindelse med en narkoefterforskning. Kæresten til Breonna Taylor blev nervøs og alarmerede politiet, fordi han troede, at indbrudstyve var i færd med at trænge ind.

Efterfølgende affyrede Breonna Taylors kærste skud mod dem, som han troede var indbrudstyvene. Det viste sig at være politiet, som reagerede ved selv at affyre skud. Skud, der ramte Breonna Taylor. I alt otte skud.

Tusindvis har demonstreret i USA og krævet retfærdighed for Breonna Taylor - ligesom Beyonce gør det i sit brev. Foto: TANNEN MAURY

Hverken Breonna Taylor eller kæresten var på forhånd kendt af politiet, og der blev heller ikke fundet nogle stoffer på adressen.

Og det får nu Beyonce til at råbe op ved at sende brevet.

'Jeres afdeling har magten og ansvaret til at give Breonna Taylor retfærdighed og vise værdien af en sort kvindes liv'.

'Denne sag skal ikke blive et nyt mønster, hvor intet bliver gjort. Dette er jeres chance for at ændre mønstret. De næste måneder skal ikke ligne de tre forrige', skriver Beyonce afslutningsvis.

Ifølge CNN er rigsadvokatens afdeling bekendt med brevet. Det indgår nu som en del af den igangværende efterforskning, og man har for nu ikke yderligere kommentarer.

Debatten om racediskrimination i USA har været på sit højeste de seneste par uger. Den fik nyt liv, da afroamerikaneren George Floyd døde, efter han lå på asfalten og fik presset en betjents knæ mod halsen.