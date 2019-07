Hun er godt nok blevet hædret med titlen 'Queen Bey', men Beyoncé troner ikke over hitlisterne med sit nye album 'The Lion King: The Gift.'

Faktisk er popsangerinden slet ikke at finde på både den danske og udenlandske chartliste på streamintjenesten Spotify med nogen af sangene fra albummet.

Heller ikke i forhold til streaminger af albummet i England har popdronningen klaret det særligt imponerende.

Her er albummet, som er lavet til den nye live action-udgave af Løvernes Konge, kun blevet streamet 949 gange i løbet af fem dage, skriver den engelske avis The Sun.

Til filmen er der både lavet et officielt soundtrack, hvor Beyoncé synger en af sangene, men derudover har sangstjernen også lavet et ekstra soundtrack, hvor hun er gennemgående musiker på alle numrene sammen med en masse bidragende gæster.

Blandt andet er der en række afriskanske musikere, som medvirker på pladen.

Beyoncé har foruden albummet 'The Lion King: The Gift' også bidraget yderligere med sin stemme til den nye 'Løvernes Konge'-film, der lige er kommet ud.

Hun har nemlig lagt stemme til løvinden 'Nala,' som har et helt særligt forhold til hovedrollen 'Simba.

Live action-filmen er en genindspilning af den gamle Disney-klassiker fra 1994. Her stod Elton John blandt andre for musikken, og soundtracket blev en kæmpesucces.

Mange af de store hits fra dengang er også med på det nye soundtrack i en ny udgave sammen med nummeret 'Spirit' sunget af Beyoncé.

Ved London-premieren for den nye 'Løvernes Konge' mødte popdronningen Beyoncé ægte kongelige. Hun fik nemlig hilst på Hertuginde af Sussex, Meghan og prins Harry.