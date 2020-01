For omkring to år siden fik Beyoncé Knowles-Carter og Jay Z tvillingerne, Sir og Rumi Carter, og siden da har det været yderst begrænset med billeder af de to børn.

I anledningen af at 2019 forleden blev til 2020, har Beyoncé dog valgt at dele en Instagram-video, hvori hun sætter fokus på året, der gik.

Og i den video dukker der på opsigtsvækkende vis flere billeder og videoklip op af de små tvillinger, hvilket vækker stor begejstring blandt den 38-årige superstjernes 137 millioner følgere.

'Rumi og Sir Carter er så nuttede,' skriver en følger blandt andet.

Det er ikke ofte, at Jay Z og Beyoncé deler billeder af deres tvillinger, men nu har sidstnævnte gjort en undtagelse. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Det er ikke ofte, at Jay Z og Beyoncé deler billeder af deres tvillinger, men nu har sidstnævnte gjort en undtagelse. Foto: TIMOTHY A. CLARY

I videoen kan man blandt andet se tvillingerne fejre deres fælles fødselsdag, mens der også er et klip med Sir, der leger med en flyvemaskine i haven.

Derudover slutter videoen med et billede af hele familien - altså Jay Z, Beyoncé, deres to-årige tvillinger samt deres ældste datter, Blue Ivy på 7 år.

På familiebilledet har Sir jakkesæt på ligesom sin far, mens de to piger er klædt i hvid kjole som deres mor.

I videoen er der også billeder og klip fra Beyoncé arbejdsliv, men det er især familiebillederne, der har vakt opsigt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Beyoncé (@beyonce) den 31. Dec, 2019 kl. 11.48 PST

Det skyldes, at det er yderst sjældent, at popdronningen giver offentligheden et indblik i hendes privatliv.

'Det er fantastisk, at Beyoncé og Jay Z har en datter, som ligner dem begge, og så har de også to kloner af sig selv i Sir og Rumi,' skriver en fan.

På billedet er der da heller ikke nogen tvivl om, at Sir er som snydt ud af næsen på sin far.

De to har endda fået sig en ens frisure til anledningen, som det kan ses herunder:

Why Sir got the same hair as Jay Z https://t.co/bKzpHp1oSc — Doug Dimmadome (@shae_shae23) January 1, 2020

Jay Z og Beyoncé annoncerede i 2017, at de ventede tvillinger.

Det gjorde de i et opslag på sociale medier. Et opslag, der i øvrigt fik flere end 11 millioner likes og dengang satte Instagram-rekord.

Fire måneder senere blev tvillingerne født.

Dermed kunne parrets første datter, Blue Ivy, kalde sig for storesøster til to.