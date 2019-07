Superstjernen Beyoncé gik på en streng diæt op til sin optræden på den store amerikanske festival Coachella sidste år.

Og nu afslører sangerinden også, hvad hun vejede forud for koncerten.

I en ny video, Beyoncé har delt på sin YouTube-profil, giver stjernen sine følgere et indblik i den kamp, hun måtte kæmpe, da hun skulle i form og tabe sig for at være klar til den stort anlagte koncert, der siden skulle blive betragtet som en ikonisk en af slagsen.

»Godmorgen, klokken er 5, og det er første øvedag til Coachella,« siger sangerinden og træder op på sin badevægt.

»Enhver kvindes mareridt. Det er min vægt. 175 (ibs - svarende til 79 kilo). Lang vej igen,« lyder det fra Beyoncé i videoen.

Koncerten på Coachella-festivalen fandt sted under et år efter, at Beyoncé fødte tvillingerne Rumi og Sir.

Beyoncé har ifølge People fortalt, at hun vejede godt 99 kilo på dagen, hvor hun fødte tvillingerne.

Sangerinden fortæller også i den nye video, at hun efter fødslen ikke har følt sig tilpas i sin krop.

Beyoncé og hendes mand og kollega Jay Z på scenen sammen under Coachella sidste år. Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Beyoncé og hendes mand og kollega Jay Z på scenen sammen under Coachella sidste år. Foto: KYLE GRILLOT

»Jeg er tilbage på scenen efter at have født tvillinger. Jeg var en kvinde, der ikke følte, min krop var min egen,« forklarer Beyoncé i videoen.

Her ser man også, hvordan sangerinden begyndte på en 100 procent plantebaseret diæt-plan, der er udviklet af hendes personlige træner Marco Borges.

Hans originale program er på 22 dage, hvor man altså undgår alt mad, der ikke er plantebaseret. Beyoncé valgte dog at følge planen i hele 44 dage op til sin koncert.

Du kan se hele Beyoncés video over artiklen.