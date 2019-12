I 2012 blev Beyoncé Knowles og Jay-Z forældre til en lille pige med navnet Blue Ivy, men før da måtte sangerinden gennem flere ufrivillige aborter.

I et stort interview med Elle deler Beyoncé nu detaljer om, hvordan hun kom gennem det, som hun selv kalder for en af de sværeste perioder i sit liv.

I interviewet svarer superstjernen på spørgsmål fra fans, og det er i forbindelse med et af disse spørgsmål, at Beyoncé selv kommer ind på sine aborter.

Spørgsmålet lyder, om Beyoncé ikke blev skuffet, da hun ikke vandt diverse priser for sit album 'Lemonade' og filmen 'Homecoming'.

Beyonce og Jay-Z blev gift i 2008. De har nu tre børn, men har været gennem flere aborter sammen. Foto: ADAM DAVY Vis mere Beyonce og Jay-Z blev gift i 2008. De har nu tre børn, men har været gennem flere aborter sammen. Foto: ADAM DAVY

Her svarer den 38-årige sangerinde, at hun begyndte at 'søge efter en dybere mening, da livet lærte hende lærestreger, hun ikke vidste, hun havde brug for'.

»Succes ser anderledes ud for mig nu. Jeg lærte, at tab og smerte faktisk er en gave. At jeg har været gennem flere aborter lærte mig, at jeg skulle være en mor over mig selv, før jeg kunne være en mor for en anden.«

Både Beyoncé og Jay-Z er kendt for at holde deres privatliv tæt til kroppen, men tilbage i 2012 nævnte Jay-Z, at parret havde været gennem en ufrivillig abort. Det gjorde han i sangen 'Glory'.

Året efter fortalte Beyoncé selv om den tragiske hændelse i dokumentaren 'Life is But a Dream', hvor hun i en scene kaldte det for 'det sørgeligste, hun nogensinde havde oplevet'.

Beyoncé og Jay-Z på scenen med datteren Blue Ivy tilbage i 2014 i forbindelse med MTV Video Music Awards. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Beyoncé og Jay-Z på scenen med datteren Blue Ivy tilbage i 2014 i forbindelse med MTV Video Music Awards. Foto: MARIO ANZUONI

Siden den nu 7-årige Blu Ivy kom til verden, er Beyoncé og Jay-Z blevet forældre til to yderligere børn. Nemlig tvillingerne Rumi og Sir på to år.

»Da jeg fik Blue, blev min søgen efter mening meget dybere. Jeg døde og blev genfødt på ny i mit forhold, og min søgen efter mig selv blev endnu stærkere,« siger hun i interviewet i Elle.

»At være nummer et var ikke længere min prioritet. Min sande sejr er at skabe kunst og skabe et eftermæle, der vil leve lang tid efter mig,« fortsætter hun.

Beyoncé blev gift med Jay-Z i 2008.