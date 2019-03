Kollegaer er chokerede over nyheden om, at den 52-årige Beverly Hills-stjerne Luke Perry er akut hasteindlagt på hospitalet.

Torsdag morgen lokal tid blev paramedicinere kaldt til skuespillerens hjem i Los Angeles-bydelen Herman Oaks.

Ifølge det velinformerede kendis-medie TMZ er der tale om et 'massivt' slagtilfælde – hvilket kan dække over en blodprop eller en hjerneblødning. Luke Perrys talsperson bekræfter hasteindlæggelsen over for AP - uden dog at komme ind på de nærmere omstændigheder.

Natten til fredag, dansk tid, oplyser unavngivne familiemedlemmer til TMZ, at Perry er i kunstigt koma. Samme medie skriver dog også, at det ikke er en oplysning skuespillerens talsperson kan bekræfte – men at der derimod er tale om, at Luke Perry er under bedøvelse.

Som ung smeltede Luke Perry pigehjerter verden over som millionærsønnen 'Dylan' i hitserien Beverly Hills 90210. Også mange danske pigehjerter fik han ram på. Ungdomsserien blev vist herhjemme fra 1992 og frem til 2000.

I den seneste tid har Luke Perry været på rollelisten i TV-serien 'Riverdale' som karakteren Fred Andrews.

Indlæggelsen torsdag chokerer kollegaer. Ian Ziering, der spillede 'Steve' i 90'er-serien, har delt et rørende opslag på Instagram. Et ældre sort-hvidt foto, hvor han kysser Luke Perry. Til det skriver han:

'Ingen ord kan beskrive, hvad mit hjerte føler efter at have hørt dagens chokerende nyhed. Lad os alle bede en bøn for, at han kommer sig hurtigt.'

'Ingen ord kan beskrive, hvad mit hjerte føler efter at have hørt dagens chokerende nyhed. Lad os alle bede en bøn for, at han kommer sig hurtigt.'

Også Shannen Doherty, kendt som 'Brenda' fra Beverly Hills 90210, tænker nu på Luke Perry.

Hun kender selv alt for godt til sygdom. I 2015 fik hun brystkræft og gennemgik flere operationer. Det ene bryst blev fjernet, og hun var igennem en barsk kemo-kur.

Den i dag 47-årige skuespillerinde sender disse trøstende og hjertevarmende ord afsted til Luke Perry:

'Min ven. Holder dig tæt og giver dig min styrke. Du klarer den her,' skriver hun på Instagram:

'Min ven. Holder dig tæt og giver dig min styrke. Du klarer den her,' skriver hun på Instagram:

Nyheden er heller ikke gået fans forbi. På Twitter strømmer det over med ønsker om god bedring.

Amerikanske Luke Perry er født i Mansfield i Ohio. Og vejen til toppen af den amerikanske underholdningsindustri var ikke noget, der lå lige for. Skuespillerens far, Coy Luther Perry II, var stålarbejder. Han døde af et hjerteanfald tilbage i 1980. Hans mor, Ann Perry Bennett, var hjemmegående husmor. Forældrene blev skilt, da Luke Perry var 6 år gammel.



I 1984 ankom Luke Perry til Hollywood, hvor han havde småjobs for at tjene penge til at kunne betale dramakurser.

Det massive gennembrud som skuespiller fik han i Beverly Hills 90210. Luke Perry blev et teenageidol. Men efter sidste afsnit af ungdomsserien blev sendt i 2000, nåede han aldrig samme voldsomme stjernestatus. Han medvirkede dog i en lang række film og serier.

52-årig Luke Perry har to børn. I 1993 blev han gift med den tidligere model Rachel ’Minnie’ Sharp. De blev skilt i 2003, men inden da nåede parret af få sønnen Perry (født i juni 1997, red.) og datteren Sophie Perry (født i juni 2000, red.).