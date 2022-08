Lyt til artiklen

Joe E. Tata, der spillede rollen som ejeren af Peach Pit, Nat Busschio, i 'Beverly Hills, 90210' er død.

Det skriver TMZ.

Joe E. Tata, der blev diagnosticeret med Alzheimers i 2018, blev 85 år gammel.

Han spillede med i 238 ud af 293 afsnit af 90'er-hitserien og har derudover haft roller i flere film og tv-serier, heriblandt 'Batman', 'The A-Team' og 'The Rockford Files'.

Ian Ziering, der spillede Steve Sanders i 'Beverly Hills, 90210', skriver i et opslag på sin Instagram, at Joe E. Nata var et af de »sødeste mennesker,« han nogensinde har arbejdet sammen med.

'Han var lige så generøs med sin visdom, som han var med sin venlighed. Selvom Peach Pit var et 90210-sæt, føltes det ofte som baggrunden for Joe E. Tata-showet. Historierne om gamle dage om, at han ville dele utrolige oplevelser i underholdningsindustrien, som han var en del af, ville holde os alle fanget,' skriver han og sender sine kondolencer til skuespillerens nærmeste.

Joe E. Tata efterlader sig en datter, Kelly Tata, som han fik sammen med sin ekskone Susan Levy.