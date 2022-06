Lyt til artiklen

Nytårsaften kom den sørgelige nyhed om, at Betty White var gået bort, kun kort tid før sin 100 års fødselsdag.

Nu er der atter trist nyt fra skuespillerindens tidligere personlige assistent Kiersten Mikelas.

Betty Whites kæledyr, bjørnen Bam Bam er nemlig ligeledes afgået ved døden. Det skriver Mikelas på skuespillerindens Instagramprofil, hvor hun fortsat opdaterer med minder fra hendes lange liv.

'Denne dreng er blevet genforenet med denne dame, som elskede ham så højt. Bam Bam var bare et spektakulært væsen. Han vil blive dybt savnet af alle dem, der elskede ham,' skriver de i et opslag med en række billeder af Bam Bam og Betty.

Betty White var i sandhed en dyreelsker, og hun faldt pladask for Bam Bam, da hun stiftede bekendtskab med bjørnen i 2018 i forbindelse med dokumentarfilmen 'The First Lady of Television'.

Under optagelserne fodrede hun den brune bjørn med skumfiduser og kom endda så tæt på, at hun fik lov til at kysse på Bam Bam.

Faktisk gjorde bjørnen så godt et indtryk på skuespilleren, at hun fik lavet en papudskæring, der blev placeret på hendes kontor – side om side med en anden papfigur af en, hun var betaget af, nemlig Robert Redford.

Betty White nåede at være på skærmen i mere end otte årtier. Mest kendt er hun formentlig for sin rolle i serien 'Golden Girls', som kørte fra 1985 til 1992.