36.560 dollars.

Det svarer til omkring 245.000 kroner, og det er, hvad skuespilleren Owen Wilson betaler i børnebidrag hver eneste måned.

Det enorme beløb er til datteren, Lyla Aranya Wilson, som Wilson aldrig har mødt. Det skriver The Sun.

Det svarer til svimlende tre millioner kroner om året - et beløb, der vil forsætte, indtil barnet er fyldt 18 år.

Owen Wilson betaler store summer i børnebidrag hvert eneste år.

Moderen, Varunie Vongsvirates, og Owen Wilson datede i fem år, inden de gik hver til sit i 2018. Datteren er født i 2018.

Ifølge The Sun troede 51-årige Wilson ikke på, at det var hans barn. Derfor krævede han en DNA-test, der konstaterede, at barnet var hans.

De enorme summer, som den amerikanske skuespiller må grave frem fra skattekisten hvert år, ses i retsdokumenter, som Radar Online er kommet i besiddelse af.

Varunie Vongsvirates har retten til at bestemme over datteren, og hun bestemmer derfor hendes uddannelse eksempelvis.

51-årige Owen Wilson har prøvet at blive far før. Han er nemlig far til to drenge med to forskellige kvinder.

Wilson skulle de seneste måneder have genoptaget forholdet til en af de to kvinder. Hun hedder Caroline Lindqvist.

Skuespilleren har en formue på omkring 100 millioner dollars. Det svarer til små 700 millioner kroner.

Owen Wilson er blandt andet kendt for filmene 'Zoolander' og 'Wonder'.