Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inden længe udkommer Discovery+-dokumentarserien 'House of Hammer', der tager udgangspunkt i den skandaleombruste skuespiller Armie Hammer.

Serien, der er delt op i tre afsnit, vil blandt andet efterforske de anklager om voldtægt, krænkelser og kannibalistiske tendenser, han i januar 2021 blev offer for, da en række foruroligende beskeder så dagens lys.

Anklager, han vel at mærke har pure afvist gentagne gange via sine advokater.

I en trailer løfter Discovery+ sløret for, at i hvert fald to af Armie Hammers påståede ofre medvirker – og de deler både skærmbilleder af beskeder og talebeskeder, de hævder at have modtaget fra skuespilleren.

Armie Hammer. Foto: Joseph Marzullo Vis mere Armie Hammer. Foto: Joseph Marzullo

»Jeg har en fantasi om at få nogen til at bevise deres kærlighed og hengivenhed og binde dem op på et offentligt sted om natten og gøre deres krop fri til brug,« lyder det blandt andet i en besked, skuespilleren angiveligt er afsender på.

Traileren viser også en besked, hvor Hammer efter sigende skrev til en kvinde, at han er »100 procent en kannibal«.

I kølvandet på anklagerne er Armie Hammers karriere som skuespiller for længst gået fløjten.

Det har dog ikke forhindret ham i at få et job i en ny branche.

Ifølge TMZ har den 35-årige prisbelønnede skuespiller nemlig fået job som sælger på Caymanøerne.

Her sælger han såkaldte timeshares, altså rettigheder på deltid til ferielejligheder, på de caribiske øer.

'House of Hammer' får premiere på Discovery+ 2. september.