Skuespilleren Shia LaBeoufs ekskæreste er angiveligt ikke alene om at have haft dårlige oplevelser med ham.

I hvert fald har hun nu fået støtte fra uventet kant. Sangerinden Sia har nemlig meldt sig i koret, der påstår, at den 34-årige verdensstjerne er uligevægtig og har brug for hjælp.

'Også jeg er blevet såret af Shia, en lystløgner, som snød mig ind i utroskab ved at påstå, at han var single,' skrev Sia Kate Isobelle Furler, som hun rigtigt hedder, således søndag på Twitter.

'Jeg er af den overbevisning, at han er meget syg, og jeg føler med ham OG hans ofre. Bare vid, at hvis du elsker dig selv, skal du passe på dig selv og holde dig væk fra ham.'

Den australske sangerindes beskyldninger kommer i kølvandet på, at Shia LaBeoufs ekskæreste FKA Twigs fredag offentligt stod frem med voldsomme anklager mod ham.

Dette skete i forbindelse med, at sangerinden med det borgerlige navn Tahliah Debrett Barnett over et år efter forholdets afslutning besluttede at sagsøge ham for at have misbrugt hende både psykisk og fysisk.

»Det, jeg gik igennem med Shia, var det værste, som jeg har prøvet i hele mit liv,« sagde hun i den forbindelse til The New York Times.

Hun uddybede, at hun ikke tidligere var gået til politiet, fordi hun frygtede, at hun ikke ville blive taget seriøst.

I hvert fald én har dog taget hende seriøst. Således roser sangerinden Sia, der efter eget udsagn selv har haft dårlige oplevelser med 'Fury'-skuespilleren. FKA Twigs for hendes mod til at stå frem nu.

'Desuden elsker jeg dig FKA Twigs. Dette er meget modigt, og jeg er stolt af dig,' skrev hun således søndag på Twitter.

Og støtten er efter alt at dømme landet et tørt sted.

'Jeg er så ked af at høre om dine oplevelser, Sia. Dette bekræfter mig i, at jeg var nødt til offentligt at dele mine oplevelser. Vi er nødt til at støtte hinanden,' har FKA Twigs efterfølgende skrevet på Twitter.

Hun og Shia LaBeouf mødte hinanden og begyndte at date under optagelserne til 2018-filmen 'Honey Boy', som sidstnævnte havde en hovedrolle i.

I 2019 besluttede sangerinden – ifølge eget udsagn i samarbejde med en terapeut – at forlade kæresten, fordi han igennem længere tid skulle have udsat hende for vold.

Beskyldningerne omhandler både psykisk, seksuel og fysisk vold.

Blandt andet skulle Shia LaBeouf have taget kvælertag på og kastet FKA Twigs ud af en bil i fart samt bevidst smittet sangerinden med en kønssygdom – uden at have gjort hende opmærksom på det.

»LaBeouf indrømmede, at han aldrig havde fortalt Tahliah om sin sygdom, selv om de havde været seksuelt intime i flere måneder. Desuden indrømmede han, at han havde oplevet udbrud af sygdommen i december 2019, men at han havde dækket det til med makeup,« står det beskrevet i retsdokumenterne.

Overfor The New York Times har Shia LaBeouf i forbindelse med udmeldingen om sagsanlægget udtalt, at han ikke er i position til at fortælle andre, hvordan hans opførsel har påvirket dem.

»Jeg har ingen undskyldninger for mit alkoholmisbrug eller mine aggressioner. Jeg har været voldelig over for mig selv og alle omkring mig i årevis.«

»Jeg har en tendens til at skade folk omkring mig. Jeg skammer mig og kan kun beklage. Der er virkelig ikke andet, jeg kan sige.«