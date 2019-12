»Det handler ikke om sex. Det handler om dominans og kontrol.«

Det er essensen af det interview, den britiske skuespillerinde Lysette Anthony netop har lavet med Channel 4. Her beskylder hun producer Harvey Weinstein for at have voldtaget hende.

Ikke bare én gang - men to gange.

Lysette Anthony, der spiller en bærende rolle i 'Hollyoaks', er blandt de 80 kvinder, der er stået frem med beskyldninger mod Harvey Weinstein.

Beskyldninger om chikane, voldtægt og andre seksuelle overgreb. Beskyldninger, som har ledt til anklageskrifter i to af tilfældene.

Disse vil Harvey Weinstein blive konfronteret med i retten i det kommende år. Han nægter sig skyldig.

Men han er skyldig, hvis man spørger Lysette Anthony. Hun hævder, at han har forgrebet sig på hende to gange, fortæller hun i det meget detaljerede interview.

Hun fortæller, at hun og filmproduceren havde kendt hinanden i omtrent et år, da hun som 19-årig spiste middag med ham i 1982.

Dengang arbejdede Harvey Weinstein som journalist, og da de talte godt sammen, formede de et venskab.

Men det venskab sluttede, da han voldtog hende, fortæller hun interviewet.

»Han var tung og fed, og så jeg opgav til sidst at få ham af mig.«

Ifølge Lysette Anthony gentog han overgrebet på et senere tidspunkt på et hotelværelse under Cannes Film Festival.

Begge episoder har sat dybe spor og efterladt hende med ar på sjælen, siger hun.

Det er ikke første gang, Lysette Anthony står frem med sine anklager mod Harvey Weinstein.

Og under interviewet med Channel 4 fortæller hun, at det undrer hende, at hun er den eneste britiske kvinde, der er stået offentligt frem.

Hun italesætter desuden den modstand, som kvinder, der anklager Harvey Weinstein for overgreb, ifølge hende er blevet mødt af.