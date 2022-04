»Jeg er sjov nok, jeg behøver ikke stjæle noget.«

Sådan fortalte komiker og skuespiller Amy Schumer, da hun for nylig gæstede Andy Cohens talkshow 'Watch What Happens Live' ifølge Variety.

Hun er nemlig ofte blevet beskyldt for at stjæle jokes – og da hun 27. marts var én af Oscar-uddelingens tre værter, var den gal igen.

Under showet sendte hun nemlig en lille stikpille til Leonardo DiCaprio, da hun sagde, at »han kæmper for en grønnere planet til at efterlade til sine kærester« – fordi skuespilleren altså har det med at date meget unge kvinder.

Efterfølgende begyndte spekulationerne om, hvorvidt den joke var stjålet fra et viralt Twitter-opslag, der blev delt tilbage i december.

Noget, Amy Schumer altså benægter.

»Jeg vil gerne sige, at jeg ikke personligt har været på Twitter. « fortalte hun i 'Watch What Happens Live' og tilføjede:

»Jeg har fået min assistent til at gøre det, så jeg kan forblive i live og ikke slå mig selv ihjel. Den joke var desuden skrevet af Suli McCullough, (amerikansk komiker red.) men tak til jer alle sammen for altid at sikre jer, jeg ikke begår tyveri.«