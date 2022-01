De berømte franske tvillingebrødre Igor og Grichka Bogdanoff er nu begge døde, efter de i december blev indlagt med corona.

Den 15. december blev de indlagt på George-Pompidou-hospitalets intensivafdeling i Paris, smittet med covid-19.

Før nytår, tirsdag den 28. december døde Grichka, og den 3. januar var det så Igors tur.

Familien oplyser til franske medier, at de ikke ønsker at udtale sig om dødsårsagen. Ifølge det franske dagblad Le Mondes kilder var ingen af de to brødre vaccineret mod coronavirussen.

Igor og Grichka, der blev 72 år, fik i 1980'erne et gennembrud med deres fælles science fiction-tv-show 'Temps X'.

Derudover har de i nyere tid fået en del opmærksomhed for deres udseende.

De har aldrig villet indrømme nogen former for plastikkirurgi, selvom deres ansigter tydeligt har ændret sig gennem tiden.

Igor blev født 40 minutter før Grichka.

De voksede op i deres bedstemors slot i Sydfrankrig og stammede fra en gammel, russisk adel-familie.

Hvor man ikke vidste meget om Grichkas privatliv, efterlader Igor sig seks børn.

Fire fra sit første ægteskab og to fra sit andet. Han blev skilt anden gang i 2018.