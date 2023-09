»Selvom han stadig er her hos os, vil det desværre kun være for en kort tid.«

Den amerikanske sanger Steve Harwell, der især er kendt for sin tid i det populære band Smash Mouth, ligger for døden.

Sådan lyder det ifølge flere amerikanske medier – som People og Billboard – i en udtalelse fra den 56-årige sangers manager, Robert Hayes.

For tiden bliver Steve Harwell, der trak sig fra Smash Mouth tilbage i 2021 på grund af sine helbredsproblemer, passet og plejet derhjemme.

Både af sin forlovede og af hospiceansatte.

»Selvom Steve stadig er her hos os, vil det desværre kun være for en kort tid. Vi håber, at folk vil respektere Steve og hans families privatliv i denne svære tid,« lyder det fra manageren i udtalelsen, som blev sendt ud søndag.

Det var sladdermediet TMZ, der som det første søndag kunne berette om sangerens helbredstilstand og oplyste, at han nu befandt sig i den sidste fase af leversvigt.

For flere år siden blev han ifølge Billboard også diagnosticeret med kardiomyopati, som er en sygdom i hjertemusklen, der kan gøre det svært for hjertet at levere blod til kroppen.

Siden fulgte flere andre 'alvorlige medicinske tilbageslag', lød det i en udtalelse i 2021.

Samme år meddelte Harwell, at han trak sig fra Smash Mouth, som står bag hits som 'Walkin’ on the Sun', 'All Star' og 'I'm a Believer', som også blev brugt i 'Shrek'-filmene.

»Lige siden jeg var barn, har jeg drømt om at blive rockstjerne og optræde foran udsolgte arenaer, og jeg har været så heldig at kunne udleve den drøm,« lød det dengang i en erklæring fra Steve Harwell, som fortsatte:

»Til mine bandkammerater, det har været en ære at optræde med jer i alle disse år, og jeg kan ikke komme i tanke om nogen andre, jeg hellere ville have været på denne vilde rejse med.«