Den tidligere narkomastodont George Jung er død.

Han blev 78 år gammel.

Det skriver det amerikanske medie TMZ, som angiveligt har fået dødsfaldet bekræftet af kilder tæt på Jung.

Den berømte narkobaron var i sin tid en del af den største kokainring i Amerika, Medellín Cartel, og var blandt andet kendt for at hjælpe Pablo Escobar med at smugle det ulovlige stof til USA.



Han gik under navnene 'Boston George' eller 'El Americano' og blev blandt andet portrætteret af Johnny Depp i Hollywood-filmen 'Blow' fra 2001.

The man himself was far more magic than the myth. Truly one of a kind. RIP George Jung. AKA Boston George #ForeverJung pic.twitter.com/u3KJxeZA5V — Denis Leary (@denisleary) May 5, 2021

Derudover er karakteren El Leon i den populære serie 'Narcos' inspireret af George Jungs liv.

Mafiabossens død er blevet bekræftet på hans officielle Twitter-profil.

Her blev der onsdag delt et opslag med et citat fra filmen 'Blow' efterfulgt af årstallene '1942-2021'.

'Må vinden altid være i ryggen af dig, og solen på dit ansigt, og må skæbnens vinde bære dig op, så du kan danse med stjernerne', lyder citatet.



Medellín Cartel var i 70'erne og 80'erne ansvarlig for op mod 90 procent af kokainsmuglingen til USA.

Johnny Depp på den røde løber til premieren på filmen 'Blow'. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Johnny Depp på den røde løber til premieren på filmen 'Blow'. Foto: LUCY NICHOLSON

George Jung nåede at tilbringe 20 år af sit 78 år lange liv i fængsel som følge af hans profession som narkobaron.

Han skal angiveligt have tjent op mod ti millioner danske kroner om måneden, da det gik bedst for hans kriminelle foretagender.

Ifølge TMZ døde George Jung onsdag på et hospice, hvor han skal have været indlagt i nogle dage.

Hans ven og kæreste var angiveligt ved hans side, da han gik bort.



Dødsårsagen er endnu uvis for offentligheden, men amerikanske medier beretter, at den tidligere narkoboss efter sigende døjede med sygdom i både nyrerne og leveren.