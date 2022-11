Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske kok og kogebogsforfatter Julie Powell er gået bort i en alder af 49 år.

Hendes mand, Eric Powell, oplyser, at dødsårsagen var et hjertestop.

Det skriver The New York Times.

Julie Powell blev særligt kendt for sit årelange projekt om at tilberede hver eneste af de 524 opskrifter, som Julia Child formidlede i den banebrydende kogebog 'Mastering the Art of French Cooking' fra 1961.

Projektet – der blev kaldt 'Julie/Julia-projektet' - beskriv hun løbende i en madblog, der blev uhyre populær, og efterfølgende også i en storsælgende bog, som senere blev filmatiseret i filmen 'Julie & Julia' fra 2009, hvor skuespilleren Meryl Streep havde en af hovedrollerne.

Til The New York Times har Julie Powell tidligere fortalt, at projektet tog form, da hun nærmede sig de 30 år og ikke havde nogen klar idé om, hvad hun ville med sin karriere.

Hun besluttede sig derfor for at kaste sig over madblogging, der dengang var en realitet ukendt størrelse.

Ifølge The New York Times befandt Julie Powell sig i sit hjem i Upstate New York, da hun gik bort.