»Det var en vild forelskelse, men det var håbløst.«

Sådan beskriver nu afdøde Bent Fabricius-Bjerre en affære, han havde med den verdenskendte sangerinde Petula Clark, mens hans første kone ventede deres fjerde barn i sidste halvdel af 1960'erne.

Det fortæller han i programmet 'Det sidste ord' på TV 2, hvor han få måneder før sin død bliver interviewet af Mikael Bertelsen.

Bent Fabricius-Bjerre blev stormfuldt forelsket i hende efter at have set hende optræde, og det udviklede sig altså til en affære. Han forsøgte at se hende, hver gang han kunne, selvom de begge levede et travlt liv.

Den engelske sangerinde Petula Clark da hun var ung.

»Hun var en verdensstjerne,« forklarer han, og fortæller at de nogle gange bare sad tavse i hver sin ende af telefonrøret.

De havde noget helt særligt sammen.

Bent Fabricius-Bjerre beskriver det selv som 'magisk'.

Hans daværende kone, Harriet Dessau, opdagede affæren. Hun kunne mærke, at noget ikke var, som det skulle være, forklarer den afdøde komponist.

Petula Clark fotograferet i 2012.

Så hun lærte deres tre børn at synge Petula Clarks hit 'Alone' fra 1958, som de en dag sang, mens de kom gående ind under morgenkaffen.

Harriet Dessau var ikke vred, hun vidste at det er svært at gøre noget ved det, når man bliver forelsket, forklarer Fabricius-Bjerre i programmet. Men han kom over forelskelsen.