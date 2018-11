Skuespilleren Morten Grunwald sov onsdag stille ind efter et længere kræftforløb, og for Bent Fabricius-Bjerre, der har været venner med skuespilleren i mange år, er det en trist dag.

»Det er trist. Han var en god ven af mig, og vi arbejdede i mange år sammen på Olsen Banden, og det er rigtig trist, for han er den sidste af de store, der er gået bort nu,« siger Bent Fabricius-Bjerre til B.T.

Morten Grunwald har gennem længere tid lidt af kræft, og han gik i oktober ud offentligt og fortalte om sin sygdom. Selvom Bent Fabricus-Bjerre vidste, at hans gode ven var syg, kom nyheden om hans død alligevel før, end han havde ventet.

»Det kom væsentligt hurtigere end nogen havde ventet, tror jeg,« fortæller den 93-årige komponist til B.T.

Udover et stærkt arbejdsfællesskab var de to også privat gode venner, og Bent Fabricius-Bjerre beskriver Morten Grunwald som en god ven og ikke mindst et godt menneske.

»Han var en enormt loyalt menneske og et rigtig godt menneske. Vi sås engang i mellem og havde mange projekter,« fortæller komponisten.

Han understreger også, hvilken stor betydning Morten Grunwald havde især for dansk teater.

»Han havde meget forstand på teater og var en rigtig dynamo. Han var direktør i mange år på Betty Nansen Teatret, og han var en forgangsmand dengang med de meget moderne stykker af Brecht, og han var både en god skuespiller og en god teaterdirektør. Han vil blive savnet,« siger Bent Fabricus-Bjerre.

Udover Betty Nansen har Morten Grunwald også være teaterlederr på Østre Gasværk og Bristol Teatret, men skuespilleren er i offentligheden bedst kendt for sin ikoniske rolle som Benny i de 14 Olsen Banden-film.

I alt har Morten Grunwald medvirket i mere end 50 film, ligesom han har medvirket i en lang rækker teaterproduktioner såvel som tv-serier.

Morten Grunwald sov onsdag stille ind efter en indlæggelse på Sankt Lukas. Han blev 83 år.