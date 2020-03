Han holder sig godt, Bent Fabricius-Bjerre, men ikke desto mindre er den anerkendte komponist og pianist rundet de 95 år.

Det betyder, at han er i gruppen af 'sårbare', når det kommer til den dødelige coronavirus.

Bent Fabricius-Bjerre har da også taget sine forholdsregler for ikke at blive smittet.

Det fortalte han, da B.T. fangede ham over telefonen torsdag formiddag – ikke mange timer efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) 'lukkede landet ned'.

Bent Fabricius-Bjerre forsøger at holde sig inden døre på grund af coronavirussen, da han er særligt udsat. Foto: Henning Bagger Vis mere Bent Fabricius-Bjerre forsøger at holde sig inden døre på grund af coronavirussen, da han er særligt udsat. Foto: Henning Bagger

»Det er rigtigt, at jeg er ekstra udsat, så jeg går ikke så meget ud,« siger han og fortsætter:

»Jeg forsøger at passe mig selv så vidt muligt.«

Frygten for smitte har dog ikke taget overhånd for den 95-årige musiker. I hvert fald tager han stadig imod besøg fra både venner og familie.

»Jeg forsøger at tage det stille og roligt. Jeg kender ikke nogen – hverken venner eller familie – der er smittet, så de kommer stadig på besøg.«

Bent Fabricius-Bjerre har kun rosende ord omkring Mette Frederiksens og regeringens beslutning om at lukke Danmark ned i 14 dage.

»Hun var rigtig god. Jeg så desværre ikke selv pressemødet, men jeg læste om det bagefter og synes, hun har håndteret det rigtig godt.«

Bent Fabricius-Bjerres 95 år betyder, at han var 16 år, da tyskerne kom og besatte Danmark under Anden Verdenskrig.

Derfor er det ikke første gang, at han oplever landet i 'lockdown mode'.

»Det var selvfølgelig noget helt andet dengang, men det er klart, at det her også føles, som om vi er blevet lukket ned og isoleret.«

Siden regeringens udmelding onsdag aften er folk hastet til supermarkeder, hvor de har hamstret alt fra toiletpapir og konserves til gær og mælk.

Bent Fabricius-Bjerre afviser dog, at han selv har et behov for at handle stort ind i tilfælde af, at Mette Frederiksen forlænger varigheden af de tiltag, der er blevet indført.

»Jeg skal i hvert fald ikke ud og hamstre,« afslutter han.

I skrivende stund har mere end 4.600 mennesker mistet livet til coronavirussen, mens der har været flere end 126.000 smittetilfælde på verdensplan.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det især ældre samt borgere med kroniske sygdomme, der anses som værende særligt sårbare over for virussen.

Regeringens tiltag onsdag lyder blandt andet, at alle elever og studerende er blevet sendt hjem i to uger, da både skoler og dagstilbud er blevet lukket ned.

Derudover er alle offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, sendt hjem, mens private arbejdsgivere opfordres til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra.