»Bent er en af de største kulturpersonligheder, vi har haft.«

Siden rapperen Clemens i 2006 blev hyret som sangskriver til musical-udgaven af DR's populære tv-serie 'Matador', har han haft et særligt forhold til Bent Fabricius-Bjerre.

Clemens var dengang 27 år og kom med en baggrund som hårdtspyttende gaderapper. Bent Fabricius-Bjerre var 82, ridder af Dannebrog og for længst en legende i den danske musikbranche. På papiret måske ikke det oplagte makkerpar, men deres samarbejde, der sammenlagt blev til omkring 80 nye sange, hvoraf de bedste blev udvalgt til musicalen, blev en stor succes.

Tirsdag formiddag meddelte familien via en mail til Ritzau, at Bent Fabricius-Bjerre efter kort tids sygdom er død. Han blev 95 år gammel. Clemens husker sin gamle ven med varme ord:

Clemens og Bent Fabricius-Bjerre ved præsentationen af 'Matador'-musicalen tilbage i 2006. Foto: Keld Navntoft Vis mere Clemens og Bent Fabricius-Bjerre ved præsentationen af 'Matador'-musicalen tilbage i 2006. Foto: Keld Navntoft

»Jeg vil huske ham som min reservebedstefar. Særligt i den periode hvor vi arbejdede så tæt sammen. Siden har vores venskab varet ved, og hver gang jeg har bedt ham om vennetjeneste, har han sagt ja. Blandt andet da jeg spurgte, om han ville komme og spille klaver til et tv-show, hvor jeg skulle optræde. Han havde ikke noget at promovere, han gjorde det kun for at være flink.«

Clemens fortæller, at Bent Fabricius-Bjerre altid var nysgerrig og aldrig følte sig hverken bedre eller klogere end andre.

»Det første han spurgte mig om, da vi skulle arbejde sammen var, om jeg ikke kunne give ham to af mine mest obskure plader, så han kunne få et indblik i min verden. Jeg gav ham noget beskidt hiphop fra New York, som jeg tænkte, han ville falde ned af stolen over, men det gjorde han ikke. Han kom bare bagefter og sagde, 'tak, det var meget inspirerende', og så gik det op for mig, at de ting som jeg syntes var rabiate, jo bare var jazz-samples og hans hjemmebane.«

Clemens tilføjer:

Bent Fabricius-Bjerre og Clemens med Lise Nørgaard og Peter Langdal i forbindelse med 'Matador'-musicalen. Foto: Keld Navntoft Vis mere Bent Fabricius-Bjerre og Clemens med Lise Nørgaard og Peter Langdal i forbindelse med 'Matador'-musicalen. Foto: Keld Navntoft

»Den nysgerrighed tror jeg har været med til at holde ham åndsfrisk og gøre, at han kunne blive ved med at lave nye, spændende projekter, som fx senest musikken til Avaz-brødrendes film ('Mens vi lever' (2017) og 'Kollision' (2019), red.).«

Bent Fabricius-Bjerre lærte også Clemens to vigtige ting, husker rapperen tilbage.

For det første lærte Bent Fabricius-Bjerre ham vigtigheden af at kunne skrive til noder.

»Han sagde til mig: 'Det nyttede ikke noget, at jeg selv kunne jazze mig ud af den - altså at jeg selv kunne få nogle ord til at passe til nogle noder, uden at det var korrekt. Nodehæftet sammen med teksthæftet skulle ligesom være Biblen, så at folk lang tid efter vi er ophørt med at eksistere skulle kunne fremføre det, sådan som vi havde tænkt det.«

Da Bent Fabricius-Bjerre i 2014 fyldte 90 år, var Clemens en af de optrædende til den store fejring i Musikkens hus i Aalborg. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Da Bent Fabricius-Bjerre i 2014 fyldte 90 år, var Clemens en af de optrædende til den store fejring i Musikkens hus i Aalborg. Foto: HENNING BAGGER

Han tilføjer:

»Det har jeg brugt lige siden, og det var først efter mine 80 sange med Bent, at jeg turde sætte ord på melodi i stedet for kun til rap.«

For det andet gav Bent Fabricius-Bjerre et tip rent forretningsmæssigt:

»Han sagde: 'Telefonen ringer kun tre gange'. Man skal sørge for at udnytte sin telefonbog, mens man har den. Det har jeg brugt meget. Jeg har indset, at min telefon har ringet tre gange, så nu er det min tur til at ringe til andre, og det er derfor jeg selv laver projekter nu, hvor jeg ansætter folk, i stedet for at være den, der bliver ringet op.«

Clemens slutter:

»Det er en sørgelig dag i min verden. Men der er også grund til at glæde sig og være taknemmelig over, at vi har haft ham til at vise vejen for os andre.«