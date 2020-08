Han spillede tennis med prins Henrik, lavede musik med alt fra Jørgen Ingmann til Infernal og samlede generationer med især sin filmmusik.

I sine 95 år nåede Bent Fabricius-Bjerre at møde mange mennesker og røre endnu flere. Men på sin sidste dag og afsked med denne jord ønskede han at være alene.

Det fortalte han mandag i TV 2 programmet 'Det sidste ord' – et koncept, hvor journalist Mikael Bertelsen lader store danskere få det sidste ord i et interview, som først vil blive offentliggjort efter deres død.

Her bliver Bent Fabricius-Bjerre spurgt, om han har bestemt sig for, hvad der skal spilles af musik til hans begravelse.

»Det skal ikke være nogen stor begravelse. Det skal kun være familien, og det skal ikke være nogen kirkelig begravelse. Det skal være stille og roligt med børn og børnebørn og oldebørn,« siger komponisten.

I 1975 skrev Bent Fabricius-Bjerre musikken til den norske animationsfilm 'Bjergkøbing Grandprix', hvor især filmens melankolske tema, 'Norwegian Sunset', har fået et stort efterliv og bliver spillet til mange begravelser i Norge, fortæller Mikael Bertelsen i programmet.

Og den skulle også spilles til Bent Fabricius-Bjerres egen bisættelse, afslører komponisten.

»Og så skal de spille lidt jazzmusik. En pianist, som hedder Art Tatum. En af verdens bedste pianister fra forrige århundrede. 'Gone With The Wind' tror jeg, de skal spille,« siger han om nummeret, der er fra begyndelsen af 1900-tallet og er anderledes uptempo og humørfyldt.

Herudover har Bent Fabricius-Bjerre ikke mange ønsker til sin bisættelse.

»Så er resten friløb. Så skal jeg bare væk,« tilføjer komponisten, der i interviewet desuden kan fortælle, at han ikke er særlig religiøs eller tror på et liv efter døden.

Og noget tyder på, at Bent Fabricius-Bjerres sidste ønske om en intim ceremoni blev efterlevet.

Da familien tirsdag oplyste, at den 95-årige komponist var død efter kort tids sygdom, lød det nemlig samtidig, at bisættelsen ville foregå privat.

En lille uge senere kunne en dødsannonce stilfærdigt afsløre, at 'bisættelsen havde fundet sted'.