Efter at have forsøgt at holde deres forhold skjult i flere måneder, er Jennifer Lopez og Ben Affleck nu blevet helt vilde med at kysse offentligt.

Mandag deltog de begge ved den prestigefyldte amerikanske rigmand- og kendisfest Met Gala, hvor parret iført masker delte et hedt kys foran gæsterne.

De to stjerner, der var forlovede for 17 år siden, men som pludselig slog op og gik hver til sit, blev rygtet sammen siden slutningen af foråret.

I juli bekræftede Jennifer Lopez selv forholdet, da hun på sin 52 års fødselsdag lage et billede op, hvor hun kysser med 49-årige Affleck.

Fredag stillede Lopez og Affleck op sammen ved premieren på 'The Last Duel' i Italien. Foto: YARA NARDI



Fredag viste parret sig så sammen på den røde løber for første gang i 17 år, da de dukkede op til premieren på Ben Afflecks nye film ‘The Last Duel’ i Venedig i Italien. Også her fik publikum noget for pengene, da de to stjerner blev forenet i et kys på den røde løber.

Og det gentog sig altså allerede mandag aften, da både Affleck og Lopez deltog i Met Gala, som er et velgørenhedsbal til støtte for Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, hvor landet ypperste kendisser og milliardærer er kendt for at deltage. Se billedet længere nede.

Det var dog ikke hele verdenspressen, der fik lov at fotografere det hede kys, for Lopez ankom nemlig til festen alene. Sådan så det i hvert fald ud.

Men indenfor ventede Affleck altså på sin udkårne – klar til at kysse løs – til stor begejstring for mange fans.

I Venedig i sidste uge gik parret rundt sammen. Foto: ETTORE FERRARI

Fans verden over og især amerikanerne er vilde af begejstring over det nye – nu officielle ‘Bennifer 2.0’, som parret bliver kaldt.

Og det er ifølge Ed Gleave, der er tv-redaktør på Daily Star Sunday, helt naturligt.

»Det er sjældent, at man har et kendispar, hvor begge er A-navne, så når det sker, bliver fans vilde,« har han tidligere udtalt til BBC.

Og det gør bestemt ikke noget, at parret allerede tidligere har været kærester, og at folk husker dem fra dengang, hvor forholdet mellem de to kendisser også var ret specielt.

»De var begge på toppen af deres karriere og begge sexede, så masser af folk gik op i deres privatliv og en masse mennesker ønskede at se på billeder af de,« forklarede Gleave yderligere.

Han mener, at coronapandemien har ført til, at folk er yderligere interesserede i Affleck og Lopez, da det vækker minder om noget velkendt.

Det var i 2001 under indspilningen af filmen 'Gigli', at Lopez og Affleck mødte hinanden. Hun var dengang stadig gift med danseren Chris Judd, men ægteskabet fik hurtigt en ende, og Lopez og Affleck blev kærester og siden forlovet.

Forlovelsen fik dog en brat ende – angiveligt grundet den store bevågenhed fra medierne, og siden blev de begge gift med andre.