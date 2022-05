Det gik ikke manges næse forbi, at realitystjernen Sidney Lee i sidste uge gik bort kun 43 år gammel.

Hyldesten er siden kommet fra mange sider, og mange har begrædt det alt for tidlige og meget pludselige dødsfald.

En af de mere bizarre hilsner til det, der må formodes at være Sidney Lee, fandt sted i Tivoli til 'Fredagsrock', hvor Benjamin Hav spillede. Det er dog i lige så høj grad anden halvdel af sætningen, han sagde forud for aftenens sidste nummer, der vækker opsigt.

»Du skulle ikke være taget afsted, Sidney,« sagde Benjamin Hav og fulgte op med:

»I skulle have taget Ghita i stedet.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra rapperen – både gennem ham selv og hans management – for at få en opklaring på, hvad Benjamin Hav mente med bemærkningen, og hvilken Ghita han talte om.

Dette er dog ikke lykkedes.

B.T. har også været i kontakt med Tivoli for at høre, hvad de tænker om, at kunstnere står på deres scene og siger den slags.

Synes du, at det Benjamin Hav sagde på scenen, er i orden?

»Hvad en kunstner siger på en scene er ikke noget, som vi generelt blander os i, så længe det er i overensstemmelse med lov og ret,« forklarer Tivolis pressechef, Torben Plank.

»I det pågældende eksempel er det svært at vide, hvad der reelt tales om, og hvad der hentydes til. Vi synes, at du skal tage direkte fat i Benjamin Hav, så kan du få en forklaring fra ham.«

Både kollegaer og venner har udtrykt deres sorg over Sidney Lees død.

Ifølge Sidney Lees mangeårige ven Mitchel Nebelong var den private Sidney utrolig ydmyg og meget taknemmelig for alt, man gjorde for ham.

»Han gjorde rigtig meget for andre også. Det var en person, du altid vidste, du kunne regne med og stole på,« har han fortalt til B.T.

Kaare Sand, som i mange år arbejdede sammen med Sidney Lee i forbindelse med tv-programmet 'Singleliv', har også kun gode ting at sige om den 43-årige realitystjerne.

»I hans bedste år var han suverænt den bedste deltager, vi havde haft med i mange år. Han forstod mediet fuldstændig.«