Radio- og tidligere tv-vært Benedicte Balling døde mandag kun 43 år gammel, efter hun for to år siden fik konstateret brystkræft.

Den triste nyhed blev annonceret tirsdag af hendes arbejdsgiver Bauer Media, hvor hun var vært på Radio Nova.

»Benedicte fik i 2017 konstateret brystkræft og har siden kæmpet en tapper kamp for at overleve, indtil hun sov ind mandag aften,« lød det blandt andet i pressemeddelelsen.

Benedicte Balling blev landskendt i slutningen af 90’erne, da hun som 22-årig blev børnevært på TV 2.

Benedicte Balling i midten af 00'erne. Foto: Claus Bech Andersen

Hun er vokset op på Frederiksberg og læste erhvervsøkonomi, da hun tog jobbet som produktionsassistent på Skandinavisk Filmkompagni, der blandt andet lavede ’Go’ Morgen Danmark’.

De manglede en ung, smilende studievært til at styre skærmtrolden ’Hugo’, og efter en castingrunde blev Benedicte Balling børnenes nye ven om morgenen.

Herefter fulgte år, hvor man kunne opleve Benedicte Balling som vært og deltager i programmer som ’Zulu Djævleræs’, ’Varm På Is’ og ’Vild Med Dans’-programmet ’Rundt På Gulvet’.

Hun dyrkede ved siden af tv-arbejdet golf på et relativt højt niveau og drømte også om en karriere som sangerinde, og derfor deltog hun i talentshowet ’Stjerne For En Aften’ i 2003.

Benedicte Balling da hun var med i 'Stjerne for en aften' i 2003. Foto: Mogens Flindt

I 2010 skiftede hun tv ud med radio. I første omgang som morgenvært på The Voice, siden på Nova, og det var her, hun den 26. juni 2017 afslørede på Facebook, at hun havde fået brystkræft.

»For en lille måned siden fik jeg konstateret brystkræft. Et kæmpe chok for mig og min familie og noget, jeg hver dag bearbejder i min hjerne og krop,« skrev hun og tilføjede:

»Jeg er startet i behandling og glæder mig til, at det er vel overstået. Har heldigvis verdens bedste familie, venner og kollegaer, som støtter os hver dag.«

Hun var åben omkring sin sygdom og snakkede blandt andet i radioen om, at hun efter kemobehandlingen var begyndt at gå med paryk.

I efteråret 2017 mødte hun op på den røde løber til The Voice ’17 i Tivoli og kunne glad fortælle, at hun trods sygdommen netop havde gennemført et fem kilometers DHL-løb i tiden 31.30.

I november 2017 dukkede hun op til premieren på filmen ’A Bad Mom's Christmas’ og fortalte til Se og Hør, at hendes krop havde taget så godt imod kemoen, at lægerne havde valgt at forkorte hendes behandling.

»For mig har kemo været okay. Mange siger, det er det værste. Operationen er jeg mere nervøs for,« forklarede hun.

Siden blev der stille omkring Benedicte Balling, der til sidst også stoppede med at opdatere sine sociale medier.

Benedicte Balling til George Michael-koncert i Parken. Foto: Mogens Flindt

Hun var med i Operahuset, da Nova FM i oktober fejrede 10-års fødselsdag. Da musiker Søren Sko i september blev gift i Frederiksberg Kirke, var hun også blandt gæsterne.

Benedicte Ballings veninde, tv-vært Mayianne Dinesen, fortæller til B.T., at de holdt nytårsaften sammen, hvor 'hun så fantastisk ud', og derfor kom det som et chok, da hun mandag altså måtte give op og sov stille ind.

Benedicte Balling efterlader sig ægtemanden Philip Krag-Juel-Vind Frijs og deres fireårige datter Josephine.