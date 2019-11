Det var løgne og mistanke om utroskab, der i 2010 ødelagde forholdet mellem Nicklas Bendtner og Caroline Flemming.

Det fortæller fodboldspilleren i sin selvbiografi 'Nicklas Bendtner – Begge sider', der er lavet i samarbejde med forfatter Rune Skyum-Nielsen, og som kommer i salg tirsdag.

Helt præcis var det baronessens mystiske korrespondence med den internationalt kendte skuespiller Jonathan Rhys Meyers, som gjorde Bendtner utryg og mistænksom, skriver han.

Episoden opstod, da han en aften lånte sin daværende kærestes computer for at sende en email, og der dukkede en messenger-besked fra skuespilleren op, som han ikke kunne nære sig for at klikke på.

Caroline Fleming og Nicklas Bendtner fik sammen en søn i december 2010. Hun har to børn fra sit tidligere forhold til James Bond-arvingen Rory Fleming. (Foto: Scanpix) Foto: Teitur Jonasson Vis mere Caroline Fleming og Nicklas Bendtner fik sammen en søn i december 2010. Hun har to børn fra sit tidligere forhold til James Bond-arvingen Rory Fleming. (Foto: Scanpix) Foto: Teitur Jonasson

»Og så kan jeg se, at de har mødtes tidligere på dagen til en kaffeaftale. Han skriver tak for sidst. At det var dejligt at se hende på The Connaught, som er et af byens helt fornemme hoteller. Det virker lidt fishy«, skriver Nicklas Bendtner.

Værre blev det, da han kort efter opdagelsen spurgte hende, om hun kendte Meyers personligt, hvilket hun blankt afviste.

Han kunne ikke slippe tanken om, at der var noget galt, og spurgte hende derfor igen næste aften, og denne gang gik han hårdere til hende.

»Jeg kan mærke, at jeg må kende sandheden. Jeg har brug for at vide, hvor jeg står. Så om aftenen tager jeg fat i Caroline. 'Jeg ved, at I har mødtes. Det stod på din computerskærm.' Hun bryder fuldstændig sammen. Selvom de kun har drukket kaffe, og der 'ingenting var i det', er det med tårer og det hele«, skriver Bendtner i bogen.

Nicklas Bendtner og Caroline Fleming i 2010, da de var nyforelskede, og Arsenal-spilleren netop var flyttet ind hos hende i London. (Foto: Scanpix) Vis mere Nicklas Bendtner og Caroline Fleming i 2010, da de var nyforelskede, og Arsenal-spilleren netop var flyttet ind hos hende i London. (Foto: Scanpix)

Den tidligere landsholdsspiller erkender i bogen, at han selv har været kvinder utro, og at det måske har gjort ham lidt mistænksom selv. Han beskriver, hvordan han prøvede at fortsætte forholdet med Caroline Fleming, som om intet var hændt, men at kærligheden reelt døde den aften, hun efter hans mening løj.

Han beskriver hende som en kvinde, der ikke er til at stole på, og at gnisten mellem dem var væk efter hendes løgne. Mistanken endte med, at Bendtner flyttede ud af hendes mondæne hus i London, og de holdt op med at være kærester. Caroline Fleming var det tidspunkt gravid, og de forsøgte efterfølgende at genoplive romancen, uden at det nogensinde blev som før.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming til beskyldningerne mod hende i Nicklas Bendtners bog. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre.

»Det er ikke noget, vi ønsker at kommentere«, siger hendes PR-agent, Jesper Thomsen, til B.T.