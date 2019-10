Ben Affleck har igennem årene kæmpet med et misbrug, og søndag indrømmede han overfor pressen, at han var faldet i.

Han var blevet set lørdag aften i Los Angeles foran hotellet La peer Hotel, hvor han var så beruset, han havde svært ved at stå på benene.

Noget, han ikke forsøgte at lægge skjul på, da han mødte fotografer foran sin ekskones hus, skriver det amerikanske medie TMZ.

»Ja, I ved, det sker, jeg faldt i, men jeg lader det ikke afspore mig,« sagde stjernen, da han var på vej over til sin ekskone Jennifer Garner søndag eftermiddag.

Arkivfoto Foto: NINA PROMMER Vis mere Arkivfoto Foto: NINA PROMMER

Det har igennem længere tid været kendt i offentligheden, at Affleck kæmper med misbrug, og i august 2018 kørte Garner sin eksmand til behandling på et opholdssted i Malibu.

I lang tid skulle han have været i stand til at holde sin trang nede, men lørdag ramte skuespilleren så et bump på vejen.

Han var til en halloween-fest, som blev afholdt af Unicef, og det var da han skulle hjem, at hans opførsel begyndte at få rygterne til at svirre.

Iført en hvid maske og et sort jakkesæt stod han og ventede på en bil, som skulle køre ham hjem., og her var der fotografer, som tog billeder af episoden.

Jennifer Garner og Ben affleck bekendtgjorde, at de skulle skilles i 2015. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Jennifer Garner og Ben affleck bekendtgjorde, at de skulle skilles i 2015. Foto: MARIO ANZUONI

Angiveligt var det alligevel en Ben Affleck i godt humør, som man stødte på søndag eftermiddag.

Han havde en stor kop kaffe i hånden, og så frisk ud, lyder det.

Ben Affleck var gift med Jennifer Garner fra 2005, og i 2015 blev det meldt ud, at de skulle skilles. I 2018 gik skilsmissen så igennem.

Affleck blev verdenskendt, da han sammen med vennen Matt Damon skrev og indspillede filmen 'Good Will Hunting'.