Den 48-årige skuespiller Ben Affleck er nok en af de mest populære og anerkendte skuespillere i Hollywood, men det er ikke kun det, som har tiltrukket en del opmærksomhed.

Han har nemlig i flere år haft et alkoholproblem, som han ikke har været bleg for at dele ud af.

Det lader dog til, at han har fået det bedre, og han har netop delt en video på sin Instagram-profil, hvor man næsten ikke kan kende skuespilleren. Det skriver People.

Det er Ben Affleck selv, der har delt videoen, hvor han står sammen med sin skuespillerkollega Matt Damon.

Matt and I have joined forces with @omaze to offer you the chance to come and hang out with us in Hollywood (once it's safe to travel) and help @easterncongo & @water provide resources and support to communities in need. Over 10 years ago, Whitney Williams and I founded the @easterncongo Initiative to help support people in the region. After enduring a generation of armed conflict (and the recent struggles that the entire world has faced during this global pandemic), the people of the Democratic Republic of the Congo's brilliance, creativity and determination shows the rest of us what's possible.

Det er dog ikke selve indholdet, som tiltrækker mest opmærksomhed, men derimod den 48-årige skuespillers udseende.

Han har nemlig valgt at fjerne sit skæg og ikke nok med det, så har han også tabt sig en del, hvilket har delt vandene hos hans fans.

Blandt andet er der en bruger, der skriver: ‘Ben, du ser syg ud. Er du okay?'

Det er dog ikke alle fans, der er bekymret for skuespillerens helbred:

Ben Affleck. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Ben Affleck. Foto: ALAIN JOCARD

‘Kan du huske de gange, hvor han var virkelig deprimeret? Han ser faktisk bedre og yngre ud,’ skriver en anden.

Ben Afflecks familie har en lang historie med alkoholmisbrug. Begge hans bedsteforældre, bror, tante og onkel har tidligere haft langvarige problemer med alkohol.

Faderen har haft samme problemer, hvilket førte til, at Ben Affleck deltog i flere AA-møder.

I 2017 afslørede Ben Affleck, at han havde gennemgået behandling for sin alkoholisme efter at have kæmpet med alkohol i mange år.

Ben Affleck har gennemført tre rehabiliteringsophold for sin afhængighed. Hans første var i 2001, derefter igen i 2017 og den sidste i 2018, hvor det var hans nu ekskone, Jennifer Garner, der opfordrede ham til at få hjælp.