Hollywood-stjernen Ben Affleck lægger i et TV-interview mandag morgen ikke skjul på, at ekskonen Jennifer Garner spiller en stor rolle i hans liv.

»Moren til dine børn vil altid være den vigtigste og mest centrale person i dit liv, og det er kun godt,« siger Ben Affleck i det amerikanske morgenshow Today ifølge Daily Mail.

Og da TV-værten konstaterer: ‘Man kan se, du stadig elsker hende’, svarer den 46-årige skuespiller straks:

»Selvfølgelig. Hun er fantastisk,« siger han.

»Hun er fantatisk,« siger Ben Affleck om sin ekskone Jennifer Garner. Foto: YURI GRIPAS Vis mere »Hun er fantatisk,« siger Ben Affleck om sin ekskone Jennifer Garner. Foto: YURI GRIPAS

Kæmper som far

Ben Affleck og Jennifer Garner gik fra hinanden i 2015, men først sidste år faldt de endelige detaljer i skilsmissen på plads.

De har nu delt forældremyndighed over de tre børn Violet på 13 år, Seraphina 10 år og Samuel 7 år.

Skuespilleren håber, at han er en god far.

»Det er i hvert fald noget, jeg kæmper for at være. Jeg er heldig, at de har en skøn mor, som hjælper til, at vi deler forældrerollen så godt, som overhovedet muligt,« siger Ben Affleck.

Jennifer Garner og Ben Affleck i 2013, da parret stadig var sammen. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Jennifer Garner og Ben Affleck i 2013, da parret stadig var sammen. Foto: LUCAS JACKSON

Han understreger efterfølgende vigtigheden af, at også fædre er tilstede, opmærksomme, og en del af deres børns liv - ligesom mødrene er det.

Indlagt til afvænning

I august sørgede Jennifer Garner for at hendes eksmand for tredje gang blev indlagt på en afvænningsklinik på grund af alkoholmisbrug.

Det er ikke noget, han i TV-interviewet lægger skjul på.

Det er en del af hans liv, og noget han også i dag er nødt til at 'deale' med.