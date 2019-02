'Batman v Superman', 'Suicide Squad' og 'Justice League'.

Ja, Ben Affleck har et udmærket kendskab til figuren Batman, som han har spillet ved flere lejligheder.

Dog aldrig i en solofilm, men hvis man troede, at han både skulle spille hovedrollen og skrive og instruere den kommende film “The Batman”, så kan man godt tro om igen.

Det var ellers først meningen, men den plan er altså nu ændret.

Det afslørede Hr. Affleck for nylig under et besøg i talkshowet Jimmy Kimmel Live.

»Jeg kunne ikke knække koden, så jeg besluttede at lade andre give det et skud«, siger han blandt andet om arbejdet med manuskriptet til filmen.

En ærlig Affleck erkender altså, at han kæmpede med at sætte et tilfredsstillende manuskript sammen, men at opgaven altså i sidste ende måtte gives videre til Matt Reeves, der i øvrigt ønsker en yngre skuespiller som fremtidens Batman.

Ben Affleck har tidligere delt nyheden om sin 'Batman-død', men satte for første gang ord på beslutningen i talkshowet:

”Jeg er ikke Batman,” siger Ben Affleck til Jimmy Kimmel, imens de to siger farvel til Batman-kostumet.

Jimmy Kimmel Retires Ben Affleck Batsuit To The Rafters Ending Dark Knight Reign https://t.co/F1MFBeOe8B pic.twitter.com/98QKyDLTXZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 15. februar 2019

“The Batman” får premiere d. 25. juni i 2021.