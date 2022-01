Bubber kunne ikke lade være med at holde øje med Mette Frederiksens hænder.

»De sad jo kraftedeme limet fast til det bord. Der er nogen, der har sagt til hende: 'Du skal ikke sidde og fægte med de arme',« siger han.

Derhjemme sad tv-værten med det borgerlige navn Niels Christian Meyer lørdag og så den socialdemokratiske statsministers nytårstale. Og han lagde især mærke til hendes ganske anderledes fremtoning end til de utallige coronapressemøder, hvor der har været anderledes schwung over Mette Frederiksens armbevægelser igennem det seneste år.

»Hun plejer jo altid og stå og fægte med de hænder der,« som Bubber beskriver det:

Bemærkede du, at Mette Frederiksen holdt sin hænder fuldstændigt i ro?

»Men her satte hun sig ned og lod hænderne hvile på bordet. Hun har tænkt, at hun skulle gøre alt for at virke rolig, moderlig, forstående, med styr på på og med fremtiden i sin hule hånd, og derfor skulle hun ikke vifte for meget med de hænder.«

I det hele taget bemærkede Bubber, at Mette Frederiksen virkede meget »stiv«.

»Jeg tror, at man kan klippe i tiden i det program, uden at hun rokker sig. Hun sad jo fuldstændig stille og var nærmest frosset,« siger tv-værten.

»Det er for mig et signal om, at det er meget struktureret, og at der intet tilfældigt er over det.«

Statsminister Mette Frederiksens hænder blev holdt helt i ro. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der for mener Bubber, at 2022-nytårstalen i virkeligheden blev brugt som startskud til det, der venter senest i sommeren 2023.

»Jeg så det som valgflæsk og en reklamefilm for, hvordan det kan blive, hvis hun bare kunne få chancen igen om halvandet år,« siger han.

Og selvom Bubbers altså mener, at Mette Frederiksen nytårstale var lidt for partipolitisk, så var han omvendt glad for, at der blev talt »hjerteligt« om, at alle må bidrage til et samfund, der mangler hænder, og at der blev fremlagt nye store planer for en forenklet ældrepleje.

»Men det er jo også selvmodsigende, at hun så sidder og snakker om, at der ikke skal være flere regler og restriktioner, og at der skal være mindre kontrol, når hun i de seneste to år i regeringen ikke har lavet andet end regler. restriktioner og kontrol,« siger Bubber.

Bubber har set statsministerens nytårstale. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Der også var spændt på om især et særligt emne ville blive nævnt af Mette Frederiksen.

»Jeg sad og tænkte, at nu skal det nok lige passe, at der ikke bliver nævnt noget om kulturen, for den ene kulturminister efter den anden har jo brilleret med intet at sige på noget tidspunkt nogensinde i forbindelse med coronaen,« siger Bubber:

»På vores felt, der er afhængig af publikummer, har det været et helvede hele vejen igennem. Vi har været de første til at blive lukket ned, og de sidste til at blive lukket op, men nu kom den lige. Det blev nævnt, og det klædte talen. Så det ikke bare er så glemt og overset, som kulturen været i gennem hele den her tid.«

