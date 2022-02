Tirsdag aften blev årets Brit Awards afholdt i Londons O2 Arena.

Og aftenens vel nok mest prominente gæst var Adele, som først 1. februar bekræftede, at hun ville møde op og optræde ved det stort anlagte show.

Verdensstjernen, som i år udgav et stærkt imødeset album, var elegant klædt i sort, men det var noget helt andet, folk bed mærke i.

Nemlig den massive diamantring, hun havde siddende på ringfingeren.

Nu svirrer rygterne i den grad om, hvorvidt hende og kæresten, den 40-årige amerikanske sportsagent Rich Paul, er blevet forlovet.

På Twitter lader folk i hvert fald ikke til være et tvivl, og et udsnit af kommentarerne lyder sådan her:

Jeg er overrasket over, at Adele kunne gå op af trapperne med den kampesten af en forlovelsesring.

Nu vil jeg ikke være den person, men Adele har en forlovelsesring på.

Se lige Adeles ring.

Jeg tager altid fejl, så hjælp mig liv, er den ring på Adeles ringfingeren? Er det den hånd, man har den på, når man er forlovet?

Er Adele forlovet?

Svaret må vi nok vente lidt på i nu, for det har hovedpersonen ikke selv udtalt sig om.

Men hvis hun er forlovet, er det ikke første gang.

Hun har nemlig tidligere været gift med Simon Konecki, men de blev skilt i 2019. Hun begyndte at date Rich Paul i 2021.