Sammen med Karina Frimodt klarede skuespiller Janus Nabil Bakrawi det udmærket i fredagens udgave af danseprogrammet 'Vild med dans'.

Og det på trods af, at den 45-årige skuespiller så ud til at døje med sin fod.

For selvom Janus Nabil Bakrawi og dansepartneren lå lunt i midten af feltet med 35 point og heller ikke skulle i omdans, så havde det ikke været en dans uden udfordringer.

Den opmærksomme seer vil nemlig have lagt mærke til, at da dansen var ovre, haltede den gode skuespiller.

Frimodt og Bakrawi dansede til "What You Wish For" af Alex Vargas. Foto: Martin Sylvest Vis mere Frimodt og Bakrawi dansede til "What You Wish For" af Alex Vargas. Foto: Martin Sylvest

Han afslører nu overfor B.T., at det ikke var noget, der gik galt i parrets 'moderne dans', der forårsagede problemet.

»Ja, jeg haltede lidt i fredags. Vores dans i fredags krævede, at jeg dansede i bare fødder, så det har vi gjort hele ugen, og det er jeg ikke vant til,« lyder det i de skriftlige svar, hvor han uddyber:

»Så jeg har simpelthen så ondt i min venstre storetå, når jeg går, og derfor går jeg og halter lidt. Heldigvis skal vi ikke danse i bare tæer igen næste fredag, så det hjælper på det.«

Janus Nabil Bakrawi måtte vinke farvel til meddanser DJ Faustix, som røg ud fredag d. 13 november.

Det skete ugen efter, at han og Frimodt måtte blive hjemme, da dansepartneren havde været i kontakt med en coronasmittet.