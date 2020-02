Man kan dårligt sige 'Oscar-uddeling' uden at sige 'rød løber' og dermed 'pragtfulde kjoler'.

Men én ting er, at de ofte fungerer som øjenguf. En anden ting er, at kjolerne også ofte har et budskab med sig. Og ved årets uddeling var der særligt fire temaer, der gjorde indtog på den røde løber.

»Filmskuespillerne ved godt, at når de står på den røde løber, har de 30 til 40 sekunder til at tale til millioner af mennesker verden over. De dygtige har vænnet sig til, at hvis de har en politisk sag, afspejler deres kjoler også denne, så de hurtigt kan bringe den på banen,« forklarer Chris Pedersen, der er kulturredaktør og modejournalist.

Et af de temaer, der i år gjorde sig bemærket, er feminisme og herunder ligestilling.

Natalie Portman og Charlize Theron havde begge iklædt sig kjoler med et feministisk budskab. Foto: Ritzau Scanpix/Robyn Beck/Eric Gaillard Vis mere Natalie Portman og Charlize Theron havde begge iklædt sig kjoler med et feministisk budskab. Foto: Ritzau Scanpix/Robyn Beck/Eric Gaillard

Her fremhæver modejournalisten blandt andre Natalie Portman, der i aftenens anledning havde iført sig en guld og sort couture-kjole fra Dior. Hun bar desuden en kappe med navne broderet på. Navne på de kvindelige instruktører, der ikke var repræsenteret blandt de nominerede til uddelingen. Her var kun mænd at finde.

»Dior fik for nogle år siden sin første kvindelige chefdesigner nogensinde, og derfor stemmer det meget fint overens med det politiske budskab,« siger Chris Pedersen og henviser til, at kjolens farver også har noget at sige.

Den sorte kjole kan nemlig ses som en direkte henvisning til 2018's Time's up-bevægelse, der særligt kom til udtryk under Golden Globe-uddelingen.

Her var adskillige skuespillerinder iklædt sorte kjoler for at stå sammen mod seksuel chikane i industrien. Også Charlize Theron var ved dette års Oscar-uddeling iklædt en sort couture-kjole fra Dior.

Chris Pedersen mener, at Brie Larson med sin superheltekappe sender et feministiske budskab afsted på den røde løber. Foto: Eric Gaillard Vis mere Chris Pedersen mener, at Brie Larson med sin superheltekappe sender et feministiske budskab afsted på den røde løber. Foto: Eric Gaillard

Men sort er ikke den eneste farve, der kan signalere kamp for ligestilling. Brie Larson var iført en lang, gylden kjole med kappe.

»Det var meget superhelteagtigt, og meget gennemtænkt. Brie Larson er kontroversiel, fordi hun er en af de få, der råber højt for at få samme løn som sine mandlige kollegaer,« fortæller Chris Pedersen.

Et andet tema, der gik igen på den røde løber, var bæredygtighed, fortæller han og henviser til blandt andre Saoirse Ronan. Hun var iført en blå og sort Gucci-kjole.

Og netop kjolens sorte stof var genbrug fra den nylige BAFTA-uddeling, som skuespillerinden også var til stede ved, forklarer modeeksperten og tilføjer et men:

Den amerikansk-irske skuespillerinde Saoirse Ronan var ved Oscar-uddelingen iført en Gucci-kjole med genbrugsaftryk. Foto: VALERIE MACON Vis mere Den amerikansk-irske skuespillerinde Saoirse Ronan var ved Oscar-uddelingen iført en Gucci-kjole med genbrugsaftryk. Foto: VALERIE MACON

»Det er lidt spøjst at tale om genbrug under Oscar-uddelingen, for vi andre ville jo ikke kalde det genbrug, hvis vi havde det samme på to gange. Og de store skuespillere har jo kontrakter med de store modevirksomheder, så de kommer kontant i nye kjoler.«

To, der ikke kom i nye kjoler, var Margot Robbie og Penelope Cruz, der begge var iført ældre couture-kjoler fra Chanels arkiver.

Kjoler, der for flere år siden blev vist på catwalken, men altså indtil natten til mandag har været gemt væk i arkiverne.

Apropos ældre sager: Også alder var et tema ved uddelingen. Særligt, hvordan man klæder sig herefter.

Både Penelope Crus og Margot Robbie var trukket i nogle 'gamle sager' fra Chanels gemmer. Foto: Ritzau Scanpix/Robyn Beck/David Swanson Vis mere Både Penelope Crus og Margot Robbie var trukket i nogle 'gamle sager' fra Chanels gemmer. Foto: Ritzau Scanpix/Robyn Beck/David Swanson

Her skilte blandt andre 50-årige Renée Zellweger og 59-.årige Julia Louis Dreyfus sig ud, fortæller Chris Pedersen.

Sidstnævnte var iført en blå silkekjole fra Vera Wang.

»Gennem Hollywoods historie har den type kjole altid tilhørt den unge stjerne, men nu ser man en kvinde i sin bedste alder i den.«

»Der er flere af kvinderne over 40 år, der slet ikke havde været med på den røde løber for bare 20 år siden.«

Renee Zellweger og Julia Louis Dreyfus viste natten til søndag, at man ikke behøver at gå kedeligt klædt, fordi man har rundet de 40 år. Foto: Ritzau Scanpix/Robyn Beck/Eric Gaillard Vis mere Renee Zellweger og Julia Louis Dreyfus viste natten til søndag, at man ikke behøver at gå kedeligt klædt, fordi man har rundet de 40 år. Foto: Ritzau Scanpix/Robyn Beck/Eric Gaillard

I den modsatte boldgade har vi de unge, nye stjerner. Dem, der bryder med det billede, de fleste har af den ideelle Oscar-påklædning. Sangerinde Billie Eilish og skuespiller Timothée Chalamet er blandt disse. 24-årige Timothée Chalamet var iklædt en kedeldragt fra Prada, selvom mændene plejer at ty til smokinger.

»Han repræsenterer en helt ny mandetype, som man ikke kan placere nogen steder. Han provokerer ikke, han udfordrer bare idéerne og eksperimenterer med tøj og udtryk.«

Og det samme gør 18-årige Billie Eilish, der i aftenens anledning var iklædt en stor, hvid Chanel-dragt. Ifølge Chris Pedersen er sangerinden både vild, punkt og street - ja, faktisk helt uden for kategori:

»Og så dukker hun jo op i det her store tøj. Hun har tidligere fortalt, at hun går med stort tøj, så ingen kan se - og dermed kritiserer - hendes krop, som der jo ellers er vane for. Men hende er der ingen, der kan ramme, og det er jo genialt.«