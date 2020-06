Den belgiske prins Joachim lægger ikke skjul på, at han nu 'inderligt fortryder', hvad han har gjort.

Han tog sidste tirsdag til en fest i det sydlige Spanien, hvor landets karantæneregler blev brudt.

Efterfølgende har det så til og med vist sig, at den 28-årige prins er smittet med corona, skriver People.

'Jeg vil gerne undskylde for at rejse uden at have respekt for karantæne-foranstaltningerne,' har han skrevet i en udtalelse til magasinet, hvor han fortsætter:

'Det var ikke min mening at fornærme eller være respektløs overfor nogen i de her svære tider, og jeg fortryder inderligt mine handlinger og accepterer konsekvenserne.'

Han var i første omgang rejst til Spanien, nærmere bestemt Madrid, på forretningsrejse, men mente så, at han godt kunne tillade sig en smuttur til det sydlige Spanien.

Derfor tog han et hurtigtog til byen Córdoba, som ligger i Andalusien, og hvor hans kæreste igennem mange år, Victoria Ortiz, kommer fra.

Her deltog prinsen i en fest, hvor 27 gæster var med, hvilket bryder de gældende regler, skriver spanske El Pais ifølge Daily Mail.

Nu kan det koste de medvirkende dyrt at have deltaget, for myndighederne kan udstede bøder fra 600 op til 10.000 euro, hvilket svarer til mellem 4.400 og 82.000 danske kroner.

I Spanien har man taget nyheden om prinsen og festen meget alvorligt. De er i pågældende region ellers i gang med fase to af genåbningen - ligesom man ser det i Danmark.

»Det er totalt utilgiveligt. Politiet undersøger ikke alene bruddet på, hvor mange der må opholde sig samme sted, men også om der er brudt andre regler, eftersom vi er i højt beredskab. Virussen er stadig derude,« udtaler den spanske regerings repræsentant i Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Det vides ikke, om prinsen blev smittet under festen eller i forbindelse med sin lange rejse, der i alt var på over 1.600 kilometer. Det vides dog, at foruden prins Joachim, som er nevø til kong Phillippe, så er et andet medlem af den kongelige belgiske familie ramt af sygdommen.