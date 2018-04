Der er 50 procent chance for, at 'De unge mødre'-deltagerens datter er alvorligt syg.

På tirsdag kommer der et nyt afsnit af DPlay-serien ‘Mødregruppen’, hvor deltagerne fra ‘De unge mødre’ deler ud af råd og erfaringer og svarer på spørgsmål, som seerne har sendt. Og her åbner Nanna Eliasen op for en stor bekymring, hun har omkring datteren, Malucca.

Hendes far, Ditlev, lider nemlig af småkarsygdommen CADASIL, der blandt andet giver forøget chance for blodpropper, kan give lammelse, taleproblemer og kognitive problemer og udvikle sig til demens. Sygdommen, der første rammer i voksenalderen, er arvelig, og der er ifølge Nanna 50 procent chance for, at datteren er ramt.

»Der er bekymring for, om Malucca har det. Jeg ved ikke, hvornår det skal tjekkes. Man kan tjekke det helt fra start, men det er mere, hvornår man vil vide det. Jeg kan mærke, at når jeg tænker over det, så bliver jeg helt ødelagt over, at hun måske er syg. Det er nok det sværeste,« siger Nanna i afsnittet.

Det kan du høre mere under i klippet herunder, hvor du også kan høre, hvordan hun har det med, at Ditlev er ramt af sygdommen:

