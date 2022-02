Rygterne har svirret længe, men nu er den altså god nok.

Den svenske skuespillerinde Noomi Rapace, der fik sit store gennembrud i rollen som Lisbeth Salander i Stieg Larssons Millennium-trilogi, har fået en kæreste.

Det skriver Dagbladet.

På trods af sin kendisstatus foretrækker hun at skærme sit privatliv og er ikke den, der taler højt om, hvem hun har et godt øje til. Men det er efterhånden blevet svært at skjule.

Der har længe været rygter om, at hun dater den svenske sangskriver Victor Thell. De har optrådt offentligt ved flere lejligheder på den røde løber, men de har aldrig bekræftet, at de er et par. Før nu.

Det var i forbindelse med et radioprogram, som Victor Thells gæstede med en ny sang, at han bekræftede forholdet.

»Vi er sammen,« siger Victor Thell i programmet samtidig med, at han gør det klart, at han er meget forelsket.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af (@noomirapfans)

Han ønsker dog ikke at afsløre, hvor længe de to har været et par.

Det har ikke altid været lige nemt for Lisbeth Salander at være i et offentligt forhold.

Hun blev i 2010 skilt fra skuespilleren Ola Rapace efter ni års ægteskab, og det var en stor overraskelse for omverdenen. Det førte derfor til en meget omtalt skilsmisse i pressen, som stadig skaber overskrifter i dag.

Blandt andet havde Ola Rapace, der spillede efterforsker i den danske serie 'Anna Pihl', et voldsomt alkohol- og stofmisbrug efter skilsmissen.

Noomi og Rapace fik sammen sønnen Lev Rapace, som i dag er 18 år.