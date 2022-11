Lyt til artiklen

I ugevis har rygterne svirret i Hollywood, og nu står Pete Davidson og Emily Ratajkowski endelig frem som par.

I hvert fald valgte den 29-årige komiker og den 31-årige model og skuespiller for første gang at vise sig sammen offentligt, da de søndag deltog som tilskuere ved en basketballkamp sammen i New York.

Pete Davidson indledte i februar en af årets mest omtalte kærlighedsrelationer, da han fandt sammen med den 13 år ældre realitystjerne Kim Kardashian, som på daværende tidspunkt lå i en giftig skilsmisse med rapperen Kanye West.

Et halvt år senere gik parret dog fra hinanden – angiveligt fordi den psykiske terror fra eksmanden endte med at blive for meget for den unge komiker.

Også Emily Ratajkowski er netop kommet ud af et forhold. I fire år havde hun været gift med filmproduceren Sebastian Bear-McClard, som hun har en søn med, men efter anklager om utroskab søgte hun i september om skilsmisse.

Ved søndagens basketball-brag sad det nyslåede par i en sandwich mellem skuespillerparret Ben Stiller og Christine Taylor og sangeren Jordin Sparks og hendes mand Dana Isaiah. Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Ved søndagens basketball-brag sad det nyslåede par i en sandwich mellem skuespillerparret Ben Stiller og Christine Taylor og sangeren Jordin Sparks og hendes mand Dana Isaiah. Foto: JAMIE SQUIRE

Siden er Pete Davidson og Emily Ratajkowski blevet spottet sammen ved flere lejligheder, hvor det er lykkedes paparazzofotografer at knipse et par kærlige kærtegn imellem dem.

Selvom der ikke umiddelbart var lir i luften mellem parret ved søndagens basketballkamp, var det opsigtsvækkende, at de valgte at ankomme sammen til et arrangement, hvor pressen var inviteret.

Her sad de på de allerforreste tilskuerpladser ved siden af blandt andre skuespillerparret Ben Stiller og Christine Taylor, samt sangeren Jordin Sparks og hendes mand Dana Isaiah.

Ingen af parterne har kommenteret romancerygterne.