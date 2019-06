Når du om få dage får mulighed for at få fingre i Jussi Adler-Olsens nye spændingsroman om Afdeling Q, kan du lige så godt vænne dig til at sætte nye ansigter på det umage par, der er omdrejningspunktet i serien.

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares har nemlig efter fire film udspillet deres roller som Carl Mørck og Assad, og nye kræfter kommer til. Hvilket krimikongen glæder sig til.

»Gudfader i skuret, jeg synes, at de rammer meget præcis, hvordan jeg selv ser mine romanfigurer,« siger en begejstret Jussi Adler-Olsen om de to skuespillere, der fra næste film skal fylde de ikoniske sko ud: Ulrich Thomsen og Zaki Youssef.

Det var i 2007, at Jussi Adler-Olsens første krimi i afdeling Q-serien blev udgivet. Og blev en dundrende succes.

Allerede året efter sikrede filmselskabet Zentropa sig rettighederne til at filmatisere de fire første bøger i serien. Og selv om ikke alle var lige begejstrede for valget af skuespillere, blev også filmene kæmpe hits.

Men da aftalen med Zentropa udløb for tre år siden, blev den ikke forlænget, og der blev spekuleret voldsomt i en konflikt mellem forfatteren og Zentropas Peter Aalbæk Jensen.

»Jeg møder løbende mange af mine læsere, og jeg ved, at de har stærke holdninger til personerne og universet, så for mig er det vigtigt, at en filmatisering er så tro mod bøgerne som muligt,« udtalte Jussi Adler-Olsen ved den lejlighed og fortsatte:

»Gennem de seneste par år har jeg opbygget et venskab med Nordisk Film, der bestyrker mig i, at Nordisk Film vil kunne producere film, som jeg vil være stolt af at lægge navn til.«

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares, som i fire film spillede Carl Mørck og Assad.

Få måneder forinden var krimikongen blevet væk fra premieren på film nummer tre, ‘Flaskepost fra P’. Dét blev af mange tolket som en kritik af netop filmens to centrale skuespillere.

Men det afviser Jussi Adler-Olsen.

»Jeg pegede i sin tid selv på Nikolaj Lie Kaas til rollen som Carl Mørck. Så at jeg på et tidspunkt sagde, at rollen var blevet lidt énstrenget, havde ikke noget med Nikolaj at gøre.«

»Han er enormt dygtig og kan spille alt. Manuskripterne fra Zentropa gav ham bare ikke chancen,« forklarer Jussi Adler-Olsen og fortsætter:

Hvad synes du om valget af Ulrich Thomsen og Zaki Youssef som Carl Mørck og Assad?

»Det var én af årsagerne til, at jeg skiftede til et andet selskab. Jeg ville gerne se andre manuskripter. Og så bliver det nye skuespillere.«

»At ikke bare Ulrich Thomsen, men også Zaki Youssef så ligger tættere på romanfigurerne, er skønt. Jeg får helt kuldegysninger over, så godt jeg synes, at Zaki Youssef rammer Assad,« siger han om valget.

Det bliver i ‘Marco Effekten’, at de to nye skuespillere skal prøve kræfter med makkerparret Carl Mørck og Assad.

Jussi Adler-Olsen håber selvfølgelig, at såvel hans læsere som biografpublikummet vil tage godt imod dem.

»Jeg var også glad for Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. De havde bare ikke godt nok materiale at arbejde med, karaktererne blev ikke dybe nok.«

»Nu er der nye personer at arbejde med. Nordisk Film har selvfølgelig frie hænder, men jeg får lov til at følge med undervejs og kan sige, hvad jeg mener,« siger en veltilfreds Jussi Adler-Olsen.

Manuskriptet til den kommende film – baseret på femte bog i serien – er lagt i hænderne på Anders August og Thomas Porsager.

Jussi Adler-Olsens nye krimi ‘Offer 2117’ – som lander i butikkerne på fredag 14/6 – er nummer otte i rækken af i alt ti bøger om Afdeling Q.