Realitydeltageren er klar med sit bud på sommerens VM-hit.

Thomas Helmig står bag den officielle sang, når det danske landshold inden længe går på banen i Rusland for at forsvare de rød-hvide farver til VM-slutrunden. Men nu melder Rasmus Billing Birnbaum – bedre kendt som Numse-Rasmus – sig på banen med sit bud på et VM-hit.

‘Singleliv’-deltageren har netop smidt sit bidrag til en VM-sang på YouTube. ‘Kom så Danmark’ hedder sangen, som realitydeltageren håber på, at det danske landshold vil tage til sig.

»Kom så, Danmark. Nu er det tid til, at vi skal have guldet med hjem til Danmark,« lyder det fra Numse-Rasmus i sangen.

Artiklen fortsætter under denne video fra ‘Singleliv’, hvor man kunne følge en meget ærlig Rasmus, der fortalte åbent om sin store sexlyst. Det resulterede blandt andet i fortællingen om, at han har dyrket sex med en kage.

Håber den kommer med i omklædningsrummet

Numse-Rasmus er selv rigtig glad for det endelige resultat.

»Jeg er superglad for sangen. Der er noget bas i. Jeg har hørt Thomas Helmigs sang, og det var egentlig derfor, jeg fik lysten til at lave noget til landsholdet,« siger han til Realityportalen.

Han siger, at han håber på, at spillerne vil tage sangen til sig og spille den i omklædningsrummet, hvis der kommer tre point på kontoen.

»Det er jo ikke en sang ligesom Thomas Helmigs, men det er en sang, der er beregnet til, at landsholdet kan spille den i omklædningsrummet. Hvis de har vundet en kamp, så kan de lige danse lidt kalinka (en russisk dans, red.) til min musik og gå helt amok.«

»Man ser tit til VM-slutrunder, at man lige får lov til at filme ned i omklædningsrummet efter en sejr, hvor spillerne går helt amok. Så det kunne være fint, hvis de ville hoppe rundt til den her sang. Jeg er vildt tilfreds med resultatet,« slår han fast.

Herunder kan du høre begge VM-sangen og give dit bud på den bedste af de to sange:

