Mens vidner blev afhørt i retten i Næstved, gjorde Nadia Shila de sidste forberedelser til sit bryllup i Los Angeles.

Da retssagen mod ‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila Petersen og hendes mor, Heidi, begyndte onsdag i denne uge ved retten i Næstved, var det uden de to sigtedes tilstedeværelse. De befinder sig nemlig stadig i USA, hvor de har opholdt sig i snart to år. Men nu viser det sig, at de ikke har spildt tiden.

I stedet for at bekymre sig om udfaldet af retssagen har Nadia Shila brugt tiden på at planlægge sit bryllup. Hun afslører nemlig på Instagram, at hun er blevet gift med datterens far, Jeremy.

»Now as we stand together husband and wife, I promise to love you for the rest of my life (Nu, hvor vi står sammen som mand og kone, lover jeg at elske dig resten af mit liv, red.)«, skriver hun på Instagram til et billede af deres vielsesringe, som kan ses nedenfor.

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra Nadia Shila, men hun har igennem den seneste tid ikke ønsket at udtale sig til pressen. Det vides derfor ikke, om det er et rent tilfælde, at bedrageri-sagen startede dagen inden Nadia Shila og Jeremys store dag, eller om brylluppet har noget at gøre med den igangværende retssag. Men det ser ud til, at den amerikanske drøm stadig lever for den unge mor.

Se billederne af Nadia Shila og Jeremys ringe samt af Nadia Shila og hendes mor gjort klar til den store dag nedenfor.

Now as we stand together husband and wife, I promise to love you for the rest of my life#justmarried #marriage #vows #love Et opslag delt af Nadia Hope & Jeremy (@thegozdanfamily) den 10. Maj, 2018 kl. 4.23 PDT

#bigday Et opslag delt af Nadia Hope & Jeremy (@thegozdanfamily) den 10. Maj, 2018 kl. 1.29 PDT

Artikel bragt i samarbejde med Realityportalen.