Den danske skuespiller Mia Jexen er blevet mor til et sæt skønne tvillinger.

Det oplyser hun på Instagram, hvor hun deler et billede af sin lille familie ovenpå den glædelige nyhed.

'Min lille familie. Vores to døtre ankom for ti dage siden, og ingen ord kan beskrive, hvor stor vores kærlighed er til dem,' skriver hun på det sociale medie.

Her kan man se et billede af Jexens bedre halvdel, der ligger på en sofa med parrets to nyfødte døtre.

My little family Our two daughters arrived ten days ago and we have no words to describe the amount of love we feel. #twins #family

Det var i marts, at hun også via Instagram valgte at gå ud med den gode nyhed, at hun var gravid.

Den 34-årige skuespiller var for nyligt aktuel i den anmelderroste tv-serie Bedrag på DR. Her spiller hun rollen som filialdirektør. Derudover vil den skarpe seer også kunne genkende hende fra ungdomsserien 2900 Happiness på TV 2 samt filmen Mens vi lever.

Skuespillerinden har tidligere talt åbent om sin kroniske tarmsygdom colitis ulcerosa, som hun har kæmpet med i flere år. Sygdommen betyder, at skuespillerinden må tilbringe en del dage i sengen, men hun har fundet ud af, hvordan hun kan holde humøret oppe på de hårde dage.

'Jeg bruger mange dage i sengen. Når jeg gør, kan jeg godt lide at se gamle billeder og minder igennem. Det minder mig om, at jeg har dage næsten uden smerter. Dette billede er fra en dag, hvor jeg løb i Budapest,' har hun tidligere fortalt via sin Instagram-profil.