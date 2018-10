Fredag nat forsøgte tre mænd at bryde ind i familien Beckhams hjem i Great Tew, Oxfordshire, Sydengland, ved hjælp af stiger.

Politiet modtog et alarmopkald fredag, som sendte dem til fodboldspilleren og designerens 50,8 mio. kroner dyre hjem, skiver Daily Mail.

Tyvene kan ses på husets overvågningskameraer.

Inden politiet kom frem, nåede de tre tyve at stikke af. De er stadig på fri fod.

David og Victoria Beckham sammen med deres børn i 2013, Romeo, Cruz og Brooklyn. Foto: LEON NEAL

Familien var ikke hjemme, da tyvene forsøgte at bryde ind. De var på vej til Australien med børnene Romeo på 16, Cruz på 13 og Harper på syv.

De skulle være en del af den royale tour, som prins Harry og hertuginde Meghan er på i øjeblikket.

David Beckham har siden det forsøgte tyveri optrappet husets alarmer og overvågning for at undgå en lignende situation.

Han har blandt andet anskaffet sig vagthunde, bevægelsessensor-alarmer og vagtpatruljer går nu regelmæssigt runder på grunden.

I flere britiske medier har der de seneste dage været historier om, at Victoria Beckham har været tårevædet, fordi David Beckham i et interview fortalte, at det kræver hårdt arbejde at forblive gift i 19 år.

Dog kunne noget tyde på, at Victoria Beckham i virkeligheden har været påvirket af det forsøgte tyveri.