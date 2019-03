Victoria og David Beckham kan nu glæde sig over, at de kan kalde sig milliardærer.

De tjener til sammen over en milliard dollars, når man ser på deres samlede forretninger.

David Beckham får sine lønninger fra tre forskellige selskaber. Footwork Productions har med de fodbold-relaterede penge at gøre, og tjener over 1,8 milliarder danske kroner.

Derudover er der de to andre firmaer Beckham Brand Holdings og DB Ventures Ltd, som trækker henholdsvis lige under. 2,3 milliarder og 784 millioner danske kroner ind til parret.

Beckham-parret er ikke bare velhavende, de omgåes også nogle af samfundets allerøverste. Her ses de ved Meghan Markle (som hun dengang hed) og prins Harrys bryllup i maj 2018.

Beckham Brand Holdings står for mange af David Beckhams reklame-jobs. Det skriver The Mirror.

Victoria Beckham Ltd, som indeholder Victoria Beckhams tøjfirma, har en værdi af ca. 872 millioner kroner.

Desuden ryger der også 87 millioner danske kroner ind fra Beckham-fruens tidligere popsanger-æra, hvor hun var en del af Spice Girls.

Det sker via firmaet Moody Productions.

Nu kan fru Beckham også glæde sig til, at der kommer penge ind fra Spice Girls' genforening.

Og så har parret ejendomme til en værdi af 357,4 millioner danske kroner.

I 1995 forudsagde Simon Fuller, at parret ville ende med at være en milliard dollars rige engang.

Fuller var Spice Girls' manager og så ejer han en tredjedel af nogle af selskaberne i dag.