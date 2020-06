David og Victoria Beckham har raget sig uklar med naboerne til deres store landejendom i det sydlige England.

De har sat planer i gang, som ikke behager lokale folk, der bor i nærheden af deres ejendom i området Cotswolds.

Det verdensbetømte par har nemlig ansøgt om at få lov til at bygge et portnerhus, skriver engelske The Sun.

En af dem, der modsætter sig parrets idé, er en nabo ved navn John Walsby. Ifølge ham ville en sådan bygning stride imod den stil, man har i området.

Vis dette opslag på Instagram Saturday sunshine walk but someone isn’t overly impressed with my hat I obviously love it @victoriabeckham Et opslag delt af David Beckham (@davidbeckham) den 30. Maj, 2020 kl. 3.43 PDT

»Gårde og landlige bygninger har ikke portnerhuse eller sikkerhedshytter,« udtaler han ifølge den engelske avis.

Parret har foruden portnerhuset også andre planer for, hvordan de bedre kan beskytte dem selv, når de opholder sig på gården. De har nemlig også ansøgt om at få lov til at lave en sikkerhedstunnel, så de kunne slippe væk i tilfælde af et nødstilfælde.

Parret boede på ejendommen, mens de var i karantæne for corona sammen med deres tre børn Romeo på 17 år, Cruz på 15 år og deres datter, den otteårige Harper. Den eneste, som ikke var med, var 21-årige Brooklyn.

På sociale medier har parret delt flere billeder, mens de har gået ture i området i Cotswolds.