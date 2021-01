Covid-19 presser alle. Også David og Victoria Beckham.

Den tidligere fodboldspiller og modedesigneren er begge garvede iværksættere, der investerer i både fodbold, tøj og accessories.

De seneste år har økonomien i deres selskaber været udfordret – og den situation er bestemt ikke blevet forbedret i 2020, hvor corona har hærget i hele verden.

Trods det lider Beckham-parret ingen nød.

David og Victoria Beckham før hans fodboldklub Inter Miami CF mødte Los Angeles FC i Californien i marts 2020. Foto: Harry How/Getty Images/AFP Foto: Harry How Vis mere David og Victoria Beckham før hans fodboldklub Inter Miami CF mødte Los Angeles FC i Californien i marts 2020. Foto: Harry How/Getty Images/AFP Foto: Harry How

De har nemlig udbetalt hele 179 millioner kroner til sig selv siden 2019. Det skriver Financial Times.

Sidste år overførte det berømte par i gennemsnit over 335.000 danske kroner til deres private konto – hver dag.

Det selv om indtægterne i det fælles selskab David Beckham Ventures Limited (DBVL) det seneste år er faldet, mens underskuddet i Victoria Beckhams modeselskaber er vokset yderligere.

Coronakrisen har ramt parrets selskaber ovenpå to i forvejen sløje år. Ifølge Berlingske.dk faldt indtjeningen i parrets hovedselskab DBVL fra 14,8 til 11,3 millioner pund fra 2018 til 2019. Mens underskuddet i Victoria Beckhams selskab i 2018 lød på 12,4 millioner pund og i 2019 voksede til 16,5 millioner pund.

DBVL ejes alene af David og Victoria Beckham, mens mode selskabet Victoria Beckham også ejes af de private aktieselskaber XIX Entertainment og NEO Investment Partners.

Mens selskabernes aktionærerne har lidt under underskuddene, og har måtte betale firmaernes bankgæld, lider Beckham parret angiveligt ikke nogen corona-nød.

Nogle af de penge parret har trukket ud af selskabet er brugt på en lejlighed i Florida, hvor den tidligere fodboldstjerne nu er direktør i og ejer af fodboldklubben Inter Miami CF.

For at kunne følge klubben på tæt hold købte parret i foråret en lejlighed for en sum af 24 millioner dollar – svarende til 164 millioner danske kroner.

Men så er lejligheden også på 960 kvadratmeter og indeholder blandt andet egen biograf, indendørs swimmingpool og privat tagterrasse.