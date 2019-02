Det er hårdt at være far til sangeren Bebe Rexha, i hvert fald, når hun hele tiden poster halv-pornografiske billeder af sig selv på Instagram.

Det kunne man se den 25. februar i en nu udløbet Instagram-historie, hvor hendes far udtrykker sine følelser omkring hendes frække billeder, skriver News.com.au.

‘Du har bare at stoppe med at poste dumme pornobilleder, fordi du gør mig dårlig. Jeg kan ikke klare det mere. Det er pinligt at gå ud i offentligheden. Hvorend jeg går, bliver jeg meget oprevet. Jeg kan ikke tro det’.

Sådan skrev Flamur Rexha i en beskeden til sin datter.

Bebe Rexha havde tilføjet kommentaren ‘min far hader mig’ på billedet af faderens besked, men tog billedet ned igen og forklarede hvorfor.

‘Min far er ikke en dårlig fyr. Jeg skulle aldrig have lagt det screenshot op. Jeg er skuffet over mig selv. Jeg var sarkastisk,’ skrev hun i et tweet.

‘Jeg kan forstå, hvordan han har det som far, og derfor var teksten en smule hård. Jeg er ked af, at han stadig ikke snakker til mig, men han er stadig min far,’ skrev hun i det næste tweet.

Den Grammy-nominerede stjernes nyeste video, ‘Last Hurrah’, blev på Youtube stemplet som ‘ikke for alle aldersgrænser’

Vis dette opslag på Instagram Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. Empower women to love their bodies instead of making girls and women feel less then by their size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY Et opslag delt af Bebe Rexha (@beberexha) den 21. Jan, 2019 kl. 9.44 PST

Hun har tidligere været ved tasterne på Instagram, hvor den 29-årige sanger skrev, at flere designere havde afvist at style hende til Grammy-showet på grund af hendes størrelse.

‘Så bliver jeg endelig nomineret til en Grammy, som er det sejeste nogensinde. Og ofte vil kunstnere snakke med designere for at få dem til at lave skræddersyede kjoler til den røde løber’.

‘Så jeg fik mit team til at kontakte en masse designere, og mange af dem ønsker ikke at lave en kjole til mig, fordi jeg er for stor. Bogstaveligt, som i at jeg er for stor,’ siger hun på Instagram.

Hun endte dog med at indtage den røde løber i en flot rød kjole fra Monsoori. Senere jokede hun med, at kjolens skønhed lå i muligheden for at spise burgere, mens man havde den på.