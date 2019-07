Tidligere på måneden glædede Mai Manniche sig over sin nye kæreste, men nu er hun atter vendt tilbage til singlelivet.

For nyligt blev smykkedesigneren Mai Manniche fra ’Beauty Bosserne’ ramt af Amors pil og delte den glædelige nyhed med sine venner på Facebook. Her annoncerede hun det splinternye forhold til en fyr, hun havde mødt i sit fitnesscenter.

Det fortalte Mai Manniche til Ekstra Bladet tidligere på måneden. Hvem hendes nye kærlighed var, ville Mai dog ikke ud med, fordi det var så nyt.

Men nu er kærligheden mellem Mai og hendes hemmelige fyr desværre brast efter ganske kort tid. Det bekræfter hun over for Realityportalen. Om bruddet fortæller den 35-årige beautyboss til Realityportalen, at hun måtte erkende, at forholdet alligevel ikke var noget for hende.

»Så er det bare med at komme videre hurtigt. I et forhold skal man grine sammen og af sig selv. Jeg er jo så privilegeret, at jeg får mange tilbud, så derfor er jeg også hurtig til at skrive, at jeg er single – så der er måske en anden spændende mand, der skriver.«

»Jeg gik ind i det, fordi jeg gerne vil finde kærligheden, så det er selvfølgelig ærgerligt, det ikke var ham. Men jeg fortsætter jagten, og der sker i hvert fald mere, end der gjorde for nogle år siden. Jeg er klar til kærligheden, men skal der være end, der virkelig slår benene væk under mig forstår at komme med blomster,« siger en afklaret Mai Manniche.

Det vides endnu ikke hvornår, men det er sikkert, at der kommer en ny sæson af ‘Beauty Bosserne’. Det kan du læse mere om HER.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk