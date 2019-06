En rasende hertuginde Meghan prydede skærmen i weekenden i et BBC-program. Det har fået folk på de sociale medier op i det røde felt.

Det sker på trods af, at der er tale om et satire-program, hvor en animeret hertuginde Meghan optræder.

Hun er først og fremmest gjort mørkere, og hun er også gjort en del mere temperamentsfuld. Det har fået flere på de sociale medier til at kritisere programmet og BBC.

Der er flere ting, som folk synes er kritisk. Eksempelvis truer Meghan-karakteren også Kate Middleton i programmet. Portrætteringen af Meghan har angiveligt fået en bruger til at sende en klage til BBC.

'At gøre Meghan Markles hud mørkere, og at portrættere hende som vred 'trailer trash' med en kniv er racistist, ulækkert og disrespektfuldt mod alle sorte mænd og kvinder,' skriver vedkommende ifølge Yahoo.com.

En anden bruger er rasende over, at BBC forsøgte at give Meghan en 'ghetto-stemme'.

'WTF. BBC er så fucking racistiske. De gjorde prinsesse Meghan Markles hud mørkere, gjorde hendes stemme mere 'ghetto-agtig, ændrede hendes attitude og gjorde hende vred, så de kunne gøre Kate mere sart og perfekt.'

Britiske the Telegraph har også omtalt programmet. Her har man fået en talsperson for mediet i tale.

»Seerne vil uden tvivl anerkende programmet som satirisk og et program, der parodierer en lang række offentlige personer og offentlighedens syn på dem,« siger talspersonen.

Det er skuespiller og komiker Gbemisola Ikunolo, der lægger stemme til hertuginde Meghan-figuren. Hun lægger vægt på, at de ville lege med idéen om, at private Meghan var helt modsat den offentlige Meghan.

Hun mener, det er noget vås, at man som sort kvinde ikke må være vred, fordi det er en kliché, at alle sorte kvinder er vrede.

»Det er medierne, der har den klliché og ikke sorte kvinder,« siger hun.